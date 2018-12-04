video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 11:50 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

غادة والى: اقتراح لوضع قانون عربى استرشادى حول كبار السن

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 11:35 ص
غادة والى: اقتراح لوضع قانون عربى استرشادى حول كبار السن غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
إضافة تعليق

أكدت  غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب أن  الاجتماع الأول  المشترك بين مجلسي وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية العرب بشرم الشيخ يعد فرصه كبيرة للعمل علي مقاربات متنوعة للقضايا الاجتماعية التى تواجه المواطن العربي وفرصه لتعميق التعاون عربيا بينوزارات الصحة والشؤون الاجتماعية بما يخدم تحسين أوضاع المواطن العربى.

كما اقترحت  غادة والى تشكيل لجنة مشتركة من المجلسين لمتابعة تطبيق الاستيراتيجية وتقديم تقارير دورية للمجلسين مع التركيز على الجانب الإعلامى وتصميم حملات إعلامية للتوعية بقضايا كبار السن.

وأكدت غادة والى، فى كلمتها التى ألقتها صباح اليوم فى الاجتماع المشترك لمجلسى الشئون الاجتماعية والصحة العرب أهمية مناقشة  سياسات الحماية الاجتماعية فى الدول العربية التى تمر بحالات النزاع والمتأثرة بالنزاعات والاحتلال الاسرائيلي كأحد ابرز الموضوعات التي تهم المواطن العربي في الدول العربيه التي تعاني منالنزاعات وتتماشى مع تكليفات القمة العربية.

كما أشادت والى بالمقترح المقدم من دولة تونس مشروع الاستيراتيجية العربية  لكبار السن وما تتضمنه من إبعاد  اجتماعية وصحية ونفسية.

وأشادت والى أيضا بتجربة دولة الإمارات فى التعامل مع قضايا كبار السن وإطلاق مسمى كبار المواطنين عليهم

كما دعت والى لوضع قانون عربى استرشادى حول كبار السن بالتعاون مع وزراء العدل العرب والبرلمان العربى ليكون مرجعية للدول  لعربية كما حدث فى حالة القانون الاسترشادى للأشخاص ذوى الإعاقة.


وفِي نهاية كلمتها تقدمت والى بالشكر لكل من ساهم فى عقد الاجتماع والإعداد له وطالبت بضرورة عقد الاجتماع المشترك بشكل دورى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غادة والى تشارك فى الاجتماع المشترك لمجلسى وزراء الشئون الاجتماعية والصحة العرب

"التضامن" تبدأ صرف معاشات نوفمبر المحولة لبنك ناصر ومكاتب البريد غدًا

التضامن

غادة والي

قانونى عربي استرشادي

كبار السن




لا تفوتك
"الصحة" تحذر المدخنين فى المشآت العامة: "غرامة فورية"

"الصحة" تحذر المدخنين فى المشآت العامة: "غرامة فورية"

كبير مسئولى الدفاع الأمريكية: مصر أظهرت أهميتها عالميًا فى "إيديكس"

كبير مسئولى الدفاع الأمريكية: مصر أظهرت أهميتها عالميًا فى "إيديكس"

ويفضحون أنفسهم" معارك النشطاء على مواقع السوشيال ميديا تكشف الوجه القبيح والشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وجلب المال وآلاعيب جمع التبرعات خناقة غدير أحمد ..واتهامات وائل عباس وسبوبة "اللجوء والهجرة "

ويفضحون أنفسهم" معارك النشطاء على مواقع السوشيال ميديا تكشف الوجه القبيح والشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وجلب المال وآلاعيب جمع التبرعات خناقة غدير أحمد ..واتهامات وائل عباس وسبوبة "اللجوء والهجرة "

مودريتش ملك العالم فى 2018.. النجم الكرواتى يكسر هيمنة ميسى ورونالدو ويتوج بالكرة الذهبية.. محمد صلاح يحتل المركز السادس فى إنجاز جديد للكرة المصرية.. ونجم ريال مدريد يسيطر على جوائز العام

مودريتش ملك العالم فى 2018.. النجم الكرواتى يكسر هيمنة ميسى ورونالدو ويتوج بالكرة الذهبية.. محمد صلاح يحتل المركز السادس فى إنجاز جديد للكرة المصرية.. ونجم ريال مدريد يسيطر على جوائز العام

4 معلومات غلط اوعى تصدقها عن "الرامات"

4 معلومات غلط اوعى تصدقها عن "الرامات"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة