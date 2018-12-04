غادة والى: اقتراح لوضع قانون عربى استرشادى حول كبار السن

كتب مدحت وهبة

أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب أن الاجتماع الأول المشترك بين مجلسي وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية العرب بشرم الشيخ يعد فرصه كبيرة للعمل علي مقاربات متنوعة للقضايا الاجتماعية التى تواجه المواطن العربي وفرصه لتعميق التعاون عربيا بينوزارات الصحة والشؤون الاجتماعية بما يخدم تحسين أوضاع المواطن العربى.

كما اقترحت غادة والى تشكيل لجنة مشتركة من المجلسين لمتابعة تطبيق الاستيراتيجية وتقديم تقارير دورية للمجلسين مع التركيز على الجانب الإعلامى وتصميم حملات إعلامية للتوعية بقضايا كبار السن.



وأكدت غادة والى، فى كلمتها التى ألقتها صباح اليوم فى الاجتماع المشترك لمجلسى الشئون الاجتماعية والصحة العرب أهمية مناقشة سياسات الحماية الاجتماعية فى الدول العربية التى تمر بحالات النزاع والمتأثرة بالنزاعات والاحتلال الاسرائيلي كأحد ابرز الموضوعات التي تهم المواطن العربي في الدول العربيه التي تعاني منالنزاعات وتتماشى مع تكليفات القمة العربية.

كما أشادت والى بالمقترح المقدم من دولة تونس مشروع الاستيراتيجية العربية لكبار السن وما تتضمنه من إبعاد اجتماعية وصحية ونفسية.

وأشادت والى أيضا بتجربة دولة الإمارات فى التعامل مع قضايا كبار السن وإطلاق مسمى كبار المواطنين عليهم



كما دعت والى لوضع قانون عربى استرشادى حول كبار السن بالتعاون مع وزراء العدل العرب والبرلمان العربى ليكون مرجعية للدول لعربية كما حدث فى حالة القانون الاسترشادى للأشخاص ذوى الإعاقة.



وفِي نهاية كلمتها تقدمت والى بالشكر لكل من ساهم فى عقد الاجتماع والإعداد له وطالبت بضرورة عقد الاجتماع المشترك بشكل دورى.