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عكاشة: مصر لسه بخير وأهلها هما عزوة الخير الحقيقية

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 11:37 ص
عكاشة: مصر لسه بخير وأهلها هما عزوة الخير الحقيقية الاعلامى توفيق عكاشة
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تجددت دعوات الدكتور والإعلامي الكبير توفيق عكاشة من خلال منصة برنامجه "أنا وابن عمي بنساعد الغريب" الذي تقوم على تقديمه ورعايته جمعية رسالة للأعمال الخيرية، حيث أكد الإعلامي أن المصريين لا يزالون شعبًا طيبًا، وأن أي شخص يشعر أنه وحده أو بحاجة إلى أي نوع من المساعدة، من الممكن أن يجد الآلاف بل والملايين من المصريين الكرماء الذين يجودون بكل ما لديهم، حتى الدعوات بالخير أو درء الشر.
 
وأكد الدكتور عكاشة على أن جروب "أنا وابن عمي بنساعد الغريب" على الفيس بوك فرصة لإظهار المواطنين الشرفاء لمعادنهم الطيبة، كما أنها منصة متميزة لتسليط الضوء على وجود أمثلة لفاعلي الخير في المجتمع في وقت نبحث فيه عن المزيد من الأمل والإيجابية لنشرهم في المجتمع، كما أطلق الدكتور توفيق عكاشة لقب "ولاد العم" على الشرفاء الذين يعدون سندًا خفيًا في المجتمع لغيرهم من المحتاجين.
 
 
الجدير بالذكر أن برنامج "أنا وابن عمي بنساعد الغريب" هو برنامج خيري تقدمه جمعية رسالة للأعمال الخيرية، يهدف إلى تسليط الضوء على الأمثلة الإيجابية في المجتمع من أجل تعظيمها ونشر القيم النبيلة، وتذاع حلقات البرنامج على محطات راديو النيل حصريًا بشكل يومي ما عدا الجمعة والسبت، يطل فيها كل مرة لمدة 5 دقائق الإعلامي القدير الدكتور توفيق عكاشة.

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توفيق عكاشه

نا وابن عمي بنساعد الغريب

جمعية رسالة




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