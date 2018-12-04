عثمان الخشت: تحول تدريجى بنظم الامتحانات لتغيير طرق التفكير لدى الطلاب

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، حدوث تحول تدريجي في نظم الامتحانات بالجامعة، حيث بدأ هذا التحول بأسئلة الاختيار من متعدد، كخطوة أولي نحو تغيير طرق الامتحانات، وبالتالي تغيير طرق التفكير، قائلا:"على الطلاب أن يدركوا أنه ليست هناك إجابة نموذجية، ولكن لابد من التفكير بطرق مختلفة، فالصواب ليس واحداً بل هو متعدد، وهذا ما تم وضعه بالاعتبار عند وضع سؤال حل المشكلات".

وجاء ذلك، خلال كلمته، بالمؤتمر الدولي الخامس لقسم الفلسفة بكلية الآداب بجامعة القاهرة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للفلسفة، وبحضور الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم السابق، والدكتور أحمد الشربيني عميد كلية الآداب، والدكتور حسن حنفي الرئيس الشرفي للمؤتمر، والدكتورة هدي الخولي رئيس قسم الفلسفة بكلية الأداب، إلى جانب حضور عدد من أساتذة الفلسفة من مختلف الجامعات المصرية والأجنبية.

ولفت الخشت، إلى أن الجامعة أطلقت الصيف الماضي معسكر قادة المستقبل للطلاب لتطوير العقل المصرى، مشيراً إلي ضرورة تغيير طريقة التفكير لدي الفرد، مضيفاً أن طلاب الجامعة سيقومون بدراسة مقرري التفكير النقدي وريادة الأعمال اللذان من شأنهما تنمية طرق التفكير العلمي لديهم.

وأضاف الخشت، أن تقدم الأمم والشعوب يأتي نتيجة تغيير طرق التفكير التقليدية، مثلما فعل الفلاسفة الذين غيروا مجتمعاتهم، مثل مارتن لوثر وماركس وچون ديوي وغيرهم، قائلاً: "إننا مازلنا نعيش في عصر البعثات منذ عهد محمد علي، ولابد من تجاوز هذا العصر عن طريق استقدام الطلاب والأساتذة الأجانب الي جامعاتنا، مؤكداً أن جامعة القاهرة ترحب بالطلاب الأجانب للدراسة بكلياتها وتخصصاتها المختلفة، وهو ما يثري حركة الالتقاء الثقافي والفكري بين الشعوب".

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تنتقل إلى مصاف جامعات الجيل الثالث التي تهتم بالتطبيق وتوظيف المعرفة في التنمية الشاملة للدولة الوطنية والمساهمة في حل المشكلات القومية، مؤكداً على ضرورة التحول من ثقافة الوفرة الي ثقافة الندرة وذلك بالعمل والإنتاج وربط التعليم بالاقتصاد القومي.

ومن جانبها، أشارت الدكتورة هدى الخولي رئيس قسم الفلسفة، أن اليوم العالمي للفلسفة يأتى هذا العام متزامنا مع الاحتفال الــ70 لإعلان حقوق الإنسان، وهو ما أكدت عليه مديرة اليونسكو، قائلةً: "إننا في هذا المؤتمر نؤكد علي مقولتين هامتين، قول ديكارت: أنا أفكر إذن أنا موجود، وقول سقراط: اعرف نفسك، حيث إن لدي الإنسان الكثير ليقدمه إذا انتقل من الفكر المجرد إلي التطبيق، وهذا ما ينادي به الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة".

ويشار إلى أن، أن فعاليات المؤتمر الدولي الخامس للفلسفة بكلية الآداب بجامعة القاهرة ناقش علي مدار عدة جلسات عددآ من المحاور المتعلقة بالفلسفة، والتربية والاخلاق، ونقد الموروث، والتحول من التفكير النظرى إلى التطبيق.



