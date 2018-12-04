video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 06:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. وزيرا خارجية مصر والكويت يوقعان اتفاقات ومذكرات تفاهم فى عدة مجالات

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 05:28 م
صور.. وزيرا خارجية مصر والكويت يوقعان اتفاقات ومذكرات تفاهم فى عدة مجالات وزيرا خارجية مصر والكويت
كتب : أحمد جمعة
إضافة تعليق

ألقى سامح شكرى وزير الخارجية، اليوم الثلاثاء، كلمة افتتاحية لأعمال الدورة الثانية عشر للجنة المصرية الكويتية المشتركة برئاسة وزيرى خارجية البلديّن، والتى عُقدت خلال الفترة من 2 إلى 4 ديسمبر الجارى بمدينة الكويت.

وصرح المُستشار أحمد حافظ المُتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكرى أكد فى بداية كلمته على عمق ومتانة العلاقات التى تجمع بين البلديّن والشعبيّن الشقيقيّن، والتزام القيادة السياسية فى البلديّن بترسيخ أطر الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية فيما بينهما بالشكل الذى يليق بالروابط التاريخية والثقافية والاجتماعية التى دائماً ما جمعت بين البلديّن، مشيراً إلى حجم الزخم والمستويات المتميزة التى وصلت إليها العلاقات الثنائية على مدار السنوات الأخيرة الماضية، وهو ما تم تتويجه بعقد تسعة لقاءات على مستوى القمة وثلاث دورات للجنة المشتركة بين البلديّن، إلى جانب عدد كبير من اللقاءات المُكثفة بين مسئولى البلديّن على مختلف المستويات.

 

 

اللجنة المشتركة 1

وأضاف المُتحدث الرسمى للخارجية، أن الوزير شكرى تطرق أيضاً فى كلمته إلى التحديات المختلفة والتطورات المتلاحقة التى تشهدها منطقتنا العربية اليوم، مؤكداً على أن سبيلنا فى مواجهة تلك التحديات يجب أن يكون من خلال تعزيز آليات التضامن والعمل العربى المشترك، ومنوهاً فى ذات السياق بالتزام مصر الكامل بتعزيز التعاون الاستراتيجى بين الدول العربية بشكل يوفر أساساً راسخاً لاستقرار المنطقة.

اللجنة المشتركة 2

وذكر حافظ فى تصريحاته، أن كلمة الوزير شكرى جاءت لتؤكد أيضاً على أهمية انعقاد أعمال اللجنة المشتركة فى دورتها الحالية، باعتبارها المظلة الكبرى لإدارة وتطوير مجالات التعاون بين البلديّن، والذى يعد أيضاً تتويجاً لما شهده العامان الماضيان من متابعة حثيثة وتنسيق مكثف بين مختلف الجهات الوطنية فى البلديّن، سواء لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال أعمال الدورة الماضية، أو الإعداد لمجموعات جديدة من الاتفاقات ومذكرات التفاهم فى المجالات ذات الأولوية للبلديّن، وعلى نحو يضيف زخماً لآفاق العلاقات المشتركة.

 

اللجنة المشتركة 4

 

وشهدت المراسم الختامية لأعمال الدورة الثانية عشر للجنة المصرية الكويتية المشتركة التوقيع على ما يلي:

 1. مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الكويت للتعاون فى المجال الأمني.

2. برنامج تنفيذى لمذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الكويت فى مجال الرياضة للأعوام 2019 – 2020 – 2021.

3. برنامج تنفيذى للتعاون الفنى فى مجالات القوى العاملة.

4. برنامج تنفيذى للتعاون الفنى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الكويت بشأن التعاون فى المجال الثقافى بشأن الأعوام 2019-2021.

5. مذكرة تفاهم بين وزارة القوى العاملة بجمهورية مصر العربية والهيئة العامة للقوى العاملة بدولة الكويت بشأن ربط أنظمة القوى العاملة بين البلديّن إلكترونياً لعامى 2019/2021.

6. البرنامج التنفيذى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الكويت فى مجال التربية والتعليم للأعوام 2019/2021.

7. مشروع برنامج تنفيذى للتعاون فى المجال الإعلامى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الكويت للأعوام 2019/2021.

8. برنامج تنفيذى فى مجال التعليم العالى بين وزارتى التعليم بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الكويت للأعوام 2019/2021.

9. محضر اللجنة العليا المصرية الكويتية المشتركة الثانية عشر بدولة الكويت.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير خارجية الكويت: محورية دور مصر دعامة رئيسية لأمن واستقرار المنطقة العربية

مرزوق الغانم يسلم وزير الخارجية نسخة من دستور الكويت المستمد من نظيره المصرى

مصر والكويت يوقعان اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز العمل المشترك

شكرى يبحث مع رئيس وزراء الكويت النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى

مصر

اخبار مصر

وزير الخارجيه

سامح شكرى

اخبار الكويت

وزير خارجيه الكويت




لا تفوتك
الإسكان: 1.763 مليار جنيه إجمالى مقدمات حجز وحدات الإعلان العاشر حتى الآن

الإسكان: 1.763 مليار جنيه إجمالى مقدمات حجز وحدات الإعلان العاشر حتى الآن

الخارجية الكويتية: زيارة شكرى فرصة لتعزيز توافق الرؤى حول حلول لأزمات المنطقة

الخارجية الكويتية: زيارة شكرى فرصة لتعزيز توافق الرؤى حول حلول لأزمات المنطقة

"التعليم": الالتزام بالمنهج الدراسى وفق الخريطة الزمنية برياض الأطفال.. واستمرار الدراسة حتى 24 يناير المقبل للانتهاء من المقررات الدراسية.. وتؤكد عدم الاستعانة بمعلمات مرحلة الروضة فى امتحانات النقل

"التعليم": الالتزام بالمنهج الدراسى وفق الخريطة الزمنية برياض الأطفال.. واستمرار الدراسة حتى 24 يناير المقبل للانتهاء من المقررات الدراسية.. وتؤكد عدم الاستعانة بمعلمات مرحلة الروضة فى امتحانات النقل

وزيرة الصحة تتحدث لــ "اليوم السابع" عن المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة : 20 مليون مستفيد فى 11 محافظة .. هالة زايد : توفير خدمات المسح فى 1874 منشأة و 5684 فريق يؤدونها للمنتفعين .. وبث 50 مليون رسالة

وزيرة الصحة تتحدث لــ "اليوم السابع" عن المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة : 20 مليون مستفيد فى 11 محافظة .. هالة زايد : توفير خدمات المسح فى 1874 منشأة و 5684 فريق يؤدونها للمنتفعين .. وبث 50 مليون رسالة

هتلبسى إية بكرة.. البنى والبيج ملوك موضة شتاء 2019

هتلبسى إية بكرة.. البنى والبيج ملوك موضة شتاء 2019

بإيموشن قلب وقبلة للجائزة.. لوكا مودريتش يحتفل بحصوله على الكرة الذهبية

بإيموشن قلب وقبلة للجائزة.. لوكا مودريتش يحتفل بحصوله على الكرة الذهبية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة