صور.. "سانتا كلوز" يغزو شوارع العالم استعدادا لاحتفالات الكريسماس

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

تستعد العديد من دول العالم، لاحتفالات أعياد الميلاد المجيدة، حيث انتشر" سانتا كلوز" فى العديد من بلاد العالم استعدادا للاحتفال.

يذكرأن، احتفل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وزوجته ميلانيا، الماضى الخميس بإضاءة شجرة عيد الميلاد بالبيت الأبيض بواشنطن.

و يستمتع الزائرون بدءًا من الشهر الجارى، بالعروض الموسيقية قرب الشجرة المزدانة بالأضواء الملونة.

وخلال أولى أيام الاحتفالات، قدمت الفرق الموسيقية مقطوعات بحضور مئات الأشخاص للاحتفال بإضاءة شجرة عيد الميلاد، فيما تحاط شجرة الكريسماس، بأشجار أخرى صغيرة تمثل الولايات الأمريكية الخمسين، بالإضافة إلى واشنطن العاصمة، وللموسيقى دور كبير فى احتفالات البيت الأبيض وعادة ما تعكس الأطياف المختلفة للموسيقى التقليدية الأمريكية.

مظاهر الاحتفال فى لبنان

جانب من مظاهر الاحتفال بلبنان



مظاهر الاحتفال فى لبنان



البرازيل



الكريسماس فى البرازيل







النمسا

مظاهر الاحتفال فى النمسا

لبنان

الكريسماس فى لبنان