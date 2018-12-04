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(صور) برعاية التخطيط.. مشروع رواد 2030 يفتتح معرضا لمنتجات طلبة "المنوفية"

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 10:28 ص
(صور) برعاية التخطيط.. مشروع رواد 2030 يفتتح معرضا لمنتجات طلبة "المنوفية" جانب من المعرض
كتب- مصطفى عبد التواب
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افتتحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ممثلة في مشروع رواد 2030، معرض لمنتجات طلبة محافظة المنوفية وتتمثل فى تصميمات لتقويم العام الميلادى 2019، حيث تم تقديم جوائز لأفضل تصميمات مقدمة من الطلبة وذلك في إطار حملتها التوعوية "ابدأ مستقبلك التي أطلقها المشروع في محافظات الأقصر والاسماعيلية والقاهرة والجيزة والقليوبية والتي تهدف إلى التوعية بأهمية ريادة الأعمال لتشجيع الطلبة علي العمل الحر ونشر فكرة ريادة الأعمال بين الطلاب بالإضافة إلى نشر ثقافة العمل الحر في المحافظات.

وفى ذلك السياق أكدت د.غادة خليل، مدير المكتب الفني بوزارة التخطيط ومدير مشروع رواد 2030 على أن هذه المرحلة تعتبر مرحلة جديدة لتقييم الطلبة والتأكد من وصول الفكر الريادي لديهم، مضيفة "نحن فى هذه المرحلة نجنى ثمار الحملة التوعوية ابدأ مستقبلك"،وأشادت خليل بمجهودات المدرسين ومديرين المدارس فى تطبيق تدريبات مشروع رواد 2030 لطلبة المدارس حيث يقع على عاتقهم مسئولية كبيرة لنشر الثقافة الريادية ، حيث تم القيام بهذه التدريبات فى عدد من المحافظات المختلفة، ومن المستهدف الوصول بعدد المتدربين فى المحافظات الست إلى نحو  174.893 طالب، وعدد 330 مدرس و96 مدير مدرسة وموجه عمومي وذلك بكل المدارس الحكومية التابعة لكل الإدارات التعليمية لتلك المحافظات .

وأشارت خليل إلى أن هذه الحملة تأتى في إطار حرص وزارة التخطيط على دعم دور ريادة الأعمال وفي إطار الخطة التي تسعى الحكومة لتنفيذها ببناء قدرات الشباب وتنمية المهارات الريادية لديهم، ومن أجل العمل علي إنشاء منظومة متكاملة من المكونات المعرفية والمهارات التدريبية التي تساهم في تحفيز الطلاب علي القيام بمشروعات ريادة الأعمال في المستقبل، ورفع قدراتهم التنافسية لتمكينهم من المنافسة فى الأسواق وذلك من خلال تقديم العلوم المناسبة لتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع ريادية علي أرض الواقع.

 كما أوضحت خليل أنه تم إنشاء مشروع رواد 2030 بهدف تمكين الشباب من تأسيس المشاريع الخاصة بهم والعمل على تكريس ودعم دور ريادة الأعمال في تنمية الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، مؤكدة علي الاهتمام بإعداد جيل قادر على الإبداع والابتكار، مع التوعية بأهمية اكتساب ثقافة العمل الحر منذ الصغر. وقالت مدير مشروع رواد 2030 إن الطاقات الإبداعية لدي شباب المجتمع لابد من الاستفادة منها والعمل على توظيفها وذلك لضمان تحقيق النمو الاقتصادي القائم على الابتكار والإبداع، موضحة أن كل رائد أعمال ناجح يستطيع أن يساهم في تحسين الوضع الحالي، والعمل علي توفير المزيد من فرص العمل اللائقة.

يذكر أن الحملة التوعوية "أبدأ مستقبلك" تتم بالتعاون بين مشروع رواد 2030 بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ووزارة التجارة والصناعة، وزارة التربية والتعليم، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

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