الرئيسية تقارير مصرية شاهد في دقيقة.. الإجازات والأعياد الرسمية حتى نهاية عام 2019 الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 03:28 م الأعياد الرسمية كتب محمود راغب إضافة تعليق تنشر في الفيديو التالي قائمة كاملة بالأعياد الرسمية والإجازات فى جمهورية مصر العربية حتى نهاية عام 2018 وطوال عام 2019 فى نقاط مبسطة:- إضافة تعليق الاجازات الرسميه 2019 اعياد رسميه الاعياد الاعياد الرسميه 2019 اليوم السابع بلس الإسكان: 1.763 مليار جنيه إجمالى مقدمات حجز وحدات الإعلان العاشر حتى الآن الخارجية الكويتية: زيارة شكرى فرصة لتعزيز توافق الرؤى حول حلول لأزمات المنطقة "التعليم": الالتزام بالمنهج الدراسى وفق الخريطة الزمنية برياض الأطفال.. واستمرار الدراسة حتى 24 يناير المقبل للانتهاء من المقررات الدراسية.. وتؤكد عدم الاستعانة بمعلمات مرحلة الروضة فى امتحانات النقل وزيرة الصحة تتحدث لــ "اليوم السابع" عن المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة : 20 مليون مستفيد فى 11 محافظة .. هالة زايد : توفير خدمات المسح فى 1874 منشأة و 5684 فريق يؤدونها للمنتفعين .. وبث 50 مليون رسالة هتلبسى إية بكرة.. البنى والبيج ملوك موضة شتاء 2019 بإيموشن قلب وقبلة للجائزة.. لوكا مودريتش يحتفل بحصوله على الكرة الذهبية لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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