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شاهد في دقيقة.. الإجازات والأعياد الرسمية حتى نهاية عام 2019

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 03:28 م
شاهد في دقيقة.. الإجازات والأعياد الرسمية حتى نهاية عام 2019 الأعياد الرسمية
كتب محمود راغب
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اليوم السابع بلس
 
تنشر في الفيديو التالي قائمة كاملة بالأعياد الرسمية والإجازات فى جمهورية مصر العربية حتى نهاية عام 2018 وطوال عام 2019 فى نقاط مبسطة:-
 

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الاجازات الرسميه 2019

اعياد رسميه

الاعياد

الاعياد الرسميه 2019

اليوم السابع بلس




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