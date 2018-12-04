سفير الإمارات فى موريتانيا: علاقات البلدين بلغت مستوى الشراكة الاستراتيجية

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قال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى موريتانيا عيسى عبد الله مسعود الكلبانى إن علاقات بلاده بموريتانيا بلغت مستوى مستوى "الشراكة الاستراتيجية".

وأضاف سفير الإمارات لدى موريتانيا، خلال احتفالية فى نواكشوط مساء الاثنين بمناسبة اليوم الوطنى للامارات بثتها الاذاعة الموريتانية، أن العلاقات الثنائية التى تربط البلدين الشقيقين علاقات قديمة ومتجددة، وصلت فى عهد رئيس الامارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان ورئيس موريتانيا محمد ولد عبد العزيز إلى مستوى "الشراكة الاستراتيجية".

وأشار الكلباني، خلال الاحتفالية التى حضرها وزير الخارجية الموريتانى اسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة للتعاون بين البلدين والذى استضافته العاصمة الإماراتية أبوظبى فى شهر مارس الماضي؛ وما تم التوقيع عليه خلال ذلك الاجتماع من اتفاقيات ومذكرات تفاهم فى مختلف المجالات، موضحا أن هذه الاتفاقيات تعتبر شواهد قوية ومؤشرات صادقة على إرادة حقيقية فى تطوير العلاقات.