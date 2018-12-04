سعر الريال السعودى اليوم الثلاثاء 4- 12- 2018

كتبت- هبة حسام

استقر الريال السعودى أمام الجنيه المصرى اليوم الثلاثاء 4-12-2018، حيث سجل 4.75 جنيه للشراء، و4.78 جنيه للبيع، فى تعاملات البنك الأهلى المصرى.

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.75 جنيه للشراء

4.79 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.75 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.75 جنيه للشراء

4.76 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.68 جنيه للشراء

4.82 جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.73جنيه للشراء

4.77جنيه للبيع

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.74 جنيه للشراء

4.78 جنيه للبيع