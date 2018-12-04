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زوجة بالشرقية فى دعوى طلاق: زوجى أخفى على علاجه بمستشفى الأمراض العقلية

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 04:00 ص
زوجة بالشرقية فى دعوى طلاق: زوجى أخفى على علاجه بمستشفى الأمراض العقلية محكمة الاسرة - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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أقامت ربة منزل بمحافظة الشرقية، دعوى طلاق للضرر ضد زوجها، بعد اكتشافها علاجه بمستشفى الأمراض العقلية، وعدم مصارحتها قبل الزواج.

وقالت الزوجة "ن. ك" ربة منزل مقيمة مركز بلببيس بمحافظة الشرقية، فى الدعوى التى حملت الرقم 3230: إنها من أسرة بسيطة ومثل أى فتاة كانت تنتظر فارس أحلامها الذى يأتى لينقلها من منزل أسرتها إلى منزل الزوجية حيث الاستقرار وتكوين الأسرة، وبالفعل تقدم لها شاب مناسب فى السن والوضع الإجتماعى، ووافقت عليه، ورزقها الله بطفلة منه.

وتابعت الزوجة فى دعواها: بعد فترة من الحياة الزوجية، اكتشفت أن زوجها منزوى دائما عن نفسه ويجلس فى المنزل بالساعات دون الحديث معها، فضلا عن غيابه خارج المنزل باليوم كامل دون إخبارها، وبعد فترة اكتشفت أنه يتردد على مستشفى الأمراض العقلية للعلاج، ولم يخبرها بذلك بل اكتشفت ذلك فيما بعد.

وتابعت الزوجة فى الدعوى: أن زوجها خدعها ولم يكن أمين معها قبل الزواج ويطالعها على كل أسرار حياته، وأنها سوف تحترم خصوصيته لكنه خدعها ولم يخبرها بمعاناته من مرض نفسى، فقدمت للمحكمة بدعوة تطالب فيها بالطلاق.


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