رئيس الوزراء الفرنسى يلغى اجتماعه مع السترات الصفراء

باريس (أ ش أ)

أعلن رئيس الوزراء الفرنسى إدوارد فيليب، إلغاء الاجتماع المقرر عقده بعد ظهر اليوم الثلاثاء، مع "السترات الصفراء" بقصر ماتينيون فى فرنسا.

أوردت قناة "فرانس 24" الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ هذا النبأ دون ذكر مزيد من التفاصيل بهذا الشأن.

وكان معظم الممثلين عن السترات الصفراء الذين دعاهم فيليب الجمعة الماضية إلى قصر ماتينيون للحوار لم يلبوا الدعوة، وحضر اثنان فقط من أصل ثمانية ولم يسفر عن ذلك أى نتائج إيجابية خاصة أن أصحاب السترات الصفراء لا يعترفون بهؤلاء كممثلين لهم أو متحدثين باسمهم.

من ناحية أخرى، ذكرت شبكة "يورو نيوز" البريطانية فى نشرتها باللغة الإنجليزية، أن رئيس الوزراء الفرنسى سيعلن تعليق زيادة الضرائب على الوقود التى تسببت فى اندلاع احتجاجات عارمة بالبلاد.

يذكر أن وزارة الداخلية الفرنسية أعلنت أن عدد المشاركين فى الاحتجاجات بلغ 75 ألفا بمختلف أنحاء فرنسا.