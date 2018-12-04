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خالد أبو بكر مهاجمًا"وحيد حامد": اتهاماتك لـ57357 باطلة وعليك الاعتذار

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 09:25 م
خالد أبو بكر مهاجمًا"وحيد حامد": اتهاماتك لـ57357 باطلة وعليك الاعتذار خالد أبو بكر
كتب محسن البديوى
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شن خالد أبو بكر، هجوما حادًا على الكاتب وحيد حامد، بعد وصفه لتقرير اللجنة المشكلة لفحص مستشفى أورام الأطفال (57357)، بأنه يحمى الفساد.

وقال "أبو بكر" خلال برنامجه "الحياة اليوم" المذاع على شاشة "الحياة"، إن وحيد حامد كتب مقال ضد مستشفى أورام الأطفال (57357)، وهذا حقه، ثم أصدرت وزارة التضامن تقرير برأ المستشفى ،  وهذا حق المواطن، ولكن لا بد من موقف من اتهامات الكاتب للتقرير بأنه يحمى الفساد، لأنه يقذف الناس بالباطل، معقبًا:" إحنا بنهزر!". 

وواصل أبو بكر قائلا ، :"عندما يصف وحيد حامد تقرير التضامن بأنه يحمى الفساد، فهو يخاطب وزيرة التضامن، ولا بد من رد حاسم من اللجنة التى لا يمكن التشكيك فيها، كما يجب اتخاذ إجراء قانونى.. فوحيد حامد يقذف الناس بالباطل.. ووجب عليه وعلى جريدة المصرى اليوم الاعتذار .. إزاى الوزيرة ساكتة علي كدا؟.. استاذ وحيد بالراحة شوية، المجتمع المصرى يكن لك الاحترام ككاتب، لكن فى هذه القضية عليك أن تكون موضوعى".

 


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