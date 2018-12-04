video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 05:54 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حملة مكبرة لازالة مقالب مقامة طريق القنايات بالشرقية

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 04:24 م
حملة مكبرة لازالة مقالب مقامة طريق القنايات بالشرقية ازالة مقالب مقامة طريق القنايات بالشرقية
الشرقية - إيمان مهنى
إضافة تعليق
تمكنت حملة مكبرة محافظة الشرقية، من رفع القمامة المتراكمة بأحد المقالب العشوائية بطريق أبو عجوة بمدينة القنايات، ذلك باشراف  فخري عبد العزيز مساعد المحافظ وإدارة النظافة بالديوان العام لرفع القمامة باستخدام 10 سيارات و3 لودر ونقلها للمدفن الصحي لإعادة الوجة الحضاري والجمال للمدينة.
 
في السياق ذاته، قامت إدارة ‏تموين منيا القمح بحملة تفتيشية مفاجئة برئاسه على عبد المحسن مدير الإدارة وكرلس ‏عبدالملك رئيس الرقابة التموينية  على المحال التجارية  والمخابز البلدية أسفرت عن ضبط ‏مخالفات  منها المحضر رقم 2721  ضد صاحب محل كشري - بمنيا القمح - لحيازته واستخدامه لحوم ‏مفرومه غير صالحه للإستهلاك الآدمى، وتم التحفظ على 16 كيلو لحم مفروم، محضر ضد صاحب  سوبر ماركت - بكفر على غالى - للاتجار فى مواد غذائية ‏منتهى الصلاحية.  
 

 

 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

غلق إدارى لـ 26 منشأة طبية خاصة لإدارتها بدون ترخيص بالشرقية

الشرقية

اخبار الشرقية

اخبار محافظات

اخبار مصر

تموين الشرقية




لا تفوتك
الإسكان: 1.763 مليار جنيه إجمالى مقدمات حجز وحدات الإعلان العاشر حتى الآن

الإسكان: 1.763 مليار جنيه إجمالى مقدمات حجز وحدات الإعلان العاشر حتى الآن

الخارجية الكويتية: زيارة شكرى فرصة لتعزيز توافق الرؤى حول حلول لأزمات المنطقة

الخارجية الكويتية: زيارة شكرى فرصة لتعزيز توافق الرؤى حول حلول لأزمات المنطقة

"التعليم": الالتزام بالمنهج الدراسى وفق الخريطة الزمنية برياض الأطفال.. واستمرار الدراسة حتى 24 يناير المقبل للانتهاء من المقررات الدراسية.. وتؤكد عدم الاستعانة بمعلمات مرحلة الروضة فى امتحانات النقل

"التعليم": الالتزام بالمنهج الدراسى وفق الخريطة الزمنية برياض الأطفال.. واستمرار الدراسة حتى 24 يناير المقبل للانتهاء من المقررات الدراسية.. وتؤكد عدم الاستعانة بمعلمات مرحلة الروضة فى امتحانات النقل

وزيرة الصحة تتحدث لــ "اليوم السابع" عن المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة : 20 مليون مستفيد فى 11 محافظة .. هالة زايد : توفير خدمات المسح فى 1874 منشأة و 5684 فريق يؤدونها للمنتفعين .. وبث 50 مليون رسالة

وزيرة الصحة تتحدث لــ "اليوم السابع" عن المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة : 20 مليون مستفيد فى 11 محافظة .. هالة زايد : توفير خدمات المسح فى 1874 منشأة و 5684 فريق يؤدونها للمنتفعين .. وبث 50 مليون رسالة

هتلبسى إية بكرة.. البنى والبيج ملوك موضة شتاء 2019

هتلبسى إية بكرة.. البنى والبيج ملوك موضة شتاء 2019

بإيموشن قلب وقبلة للجائزة.. لوكا مودريتش يحتفل بحصوله على الكرة الذهبية

بإيموشن قلب وقبلة للجائزة.. لوكا مودريتش يحتفل بحصوله على الكرة الذهبية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة