حملة مكبرة لازالة مقالب مقامة طريق القنايات بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تمكنت حملة مكبرة محافظة الشرقية، من رفع القمامة المتراكمة بأحد المقالب العشوائية بطريق أبو عجوة بمدينة القنايات، ذلك باشراف فخري عبد العزيز مساعد المحافظ وإدارة النظافة بالديوان العام لرفع القمامة باستخدام 10 سيارات و3 لودر ونقلها للمدفن الصحي لإعادة الوجة الحضاري والجمال للمدينة.

في السياق ذاته، قامت إدارة ‏تموين منيا القمح بحملة تفتيشية مفاجئة برئاسه على عبد المحسن مدير الإدارة وكرلس ‏عبدالملك رئيس الرقابة التموينية على المحال التجارية والمخابز البلدية أسفرت عن ضبط ‏مخالفات منها المحضر رقم 2721 ضد صاحب محل كشري - بمنيا القمح - لحيازته واستخدامه لحوم ‏مفرومه غير صالحه للإستهلاك الآدمى، وتم التحفظ على 16 كيلو لحم مفروم، محضر ضد صاحب سوبر ماركت - بكفر على غالى - للاتجار فى مواد غذائية ‏منتهى الصلاحية.