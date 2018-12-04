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حزب تجمع أمل الجزائر يدعو لعقد مؤتمر وطنى قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 07:43 م
حزب تجمع أمل الجزائر يدعو لعقد مؤتمر وطنى قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة البرلمان الجزائرى
(أ ش أ)
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دعا عمار غول رئيس حزب تجمع أمل الجزائر "تاج"، الشريك فى الائتلاف الحاكم، اليوم الثلاثاء، إلى عقد مؤتمر وطنى بمشاركة جميع القوى فى البلاد بهدف التوصل إلى اجماع وطنى حول القضايا والتحديات الوطنية والدولية التى تهم الجزائر".

وقال غول فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة إن الهدف من تنظيم هذا المؤتمر هو التوصل الى اجماع وطنى و تمكين الجزائر من مجابهة التحديات الوطنية والدولية وذلك من خلال تجميع القوى فى البلاد، لبحث السبل الكفيلة لمعالجة النقائص ومواجهة مختلف التهديدات.

وأضاف غول أن الجزائر تواجه سهام تضرب ظهرها فى كل الاتجاهات"، مشيرا إلى ضرورة التصدى للأفكار المسمومة التى تنشر ثقافة اليأس والاحباط خاصة فى أوساط الشباب إلى جانب جملة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".

واعتبر أن هذا المؤتمر الجامع سيكون فرصة أمام السياسييين بمختلف أطيافهم والمجتمع المدنى والشريك الاجتماعى والنخبة الوطنية التى تسعى إلى وضع رؤية استشرافية للجزائر آفاق 2050 وتضمن مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وقال إن المؤتمر يهدف إلى تقوية مؤسسات الدولة من أجل تنفيذ مشروع الجزائر الجديدة، مشيرا إلى أن الندوة التى تعد مبادرة من حزبه لم تأت من أجل تقليص أو إلغاء مبادرات التشكيلات السياسية الأخرى.

وأضاف أن "الفاعلين فى الساحة السياسية بمثابة شركاء و ليسوا خصوما"، داعيا فى نفس الإطار إلى ضرورة مراعاة اخلاق العمل السياسى والابتعاد عن خطاب التخوين خاصة فى الظرف الحالى الذى تمر به الجزائر.

وأبدى أمله فى تنظيم هذا المؤتمر قبل الانتخابات الرئاسية المقررة فى أبريل المقبل مؤكدا دعم حزبه لترشيح الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة لفترة رئاسية جديدة.

 


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