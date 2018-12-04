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جنرال: ميزانية دفاع دون 733 مليار دولار ستزيد المخاطر على الجيش الأمريكى

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 07:25 م
جنرال: ميزانية دفاع دون 733 مليار دولار ستزيد المخاطر على الجيش الأمريكى ترامب والجيش الأمريكى
(أ ش أ)
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قال اللفتنانت جنرال كينيث مكنزي، الذى اختارته وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) ليكون القائد القادم للقيادة المركزية، اليوم الثلاثاء إن ميزانية دفاع دون 733 مليار دولار للعام المالى 2020 ستزيد المخاطر على الجيش.

وقال مكنزى خلال جلسة تأكيد ترشيحه أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ "أى شيء دون 733 (مليار دولار) من شأنه أن يزيد المخاطر، وتلك المخاطر ستكون ظاهرة فى كل أفرع القوات".

وأضاف: "نعكف حاليا فى الوزارة على إجراء فحص دقيق لتفاصيل طبيعة هذه المخاطر".

كان الرئيس دونالد ترامب، الذى يواجه أكبر عجز فى الميزانية منذ ست سنوات، قد طلب من إدارته طرح مقترحات للحد من إنفاق وكالاتها بنسبة خمسة بالمئة، لكنه اقترح استثناء الجيش من ذلك إلى حد بعيد.

 


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