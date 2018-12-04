تيريزا ماى: بمجرد الخروج من الاتحاد الأوروبى ستعقد بريطانيا صفقات طموحة

أ ش أ

أطلعت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماى مشرعى مجلس العموم على نتائج مشاركتها فى قمة "مجموعة العشرين" التى انعقدت على مدار يومى الجمعة والسبت الماضيين بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وقالت ماى إنه تم استعراض الدور الريادى الذى ستواصل المملكة المتحدة تأديته للتصدى للتحديات العالمية المشتركة ، وأضافت "كنت دائمًا واضحة بأن بريطانيا ستلعب دوراً كاملاً ونشطاً كدولة تجارية ، وأننى سأظل ثابتة على عزمنا" ، وأوضحت أنها دعت إلى اتخاذ اجراءات أكبر لمحاربة التغيير المناخي.

ولفتت إلى أنه كانت هناك رسالة واضحة وهى أن بلادها منفتحة أمام الأعمال التجارية وعقد اتفاقيات تجارية ، وأنه بمجرد الخروج من الاتحاد الأوروبى سيتسنى لبريطانيا عقد صفقات تجارية طموحة.

وأكدت ماى أنه سيكون هناك مبعوث تجارى جديد لبريطانيا، وأنه تم عقد مناقشات بشأن عقد صفقات تجارية مع الأرجنتين، وكندا، وشيلى واليابان، معربة عن أملها فى أن تتمكن بلادها وطوكيو من العمل بسرعة لعقد اتفاق جديد.

ونوهت الى أنها شددت ، خلال القمة ، على القيام بما وصفته بـ "إصلاح عاجل وطموح" لمنظمة التجارة العالمية، موضحة أنه كان هناك ما أسمته بـ "انفراجة كبيرة" فيما يتعلق بشكل الإصلاحات المتفق عليها لتعزيز فاعلية المنظمة التجارية.