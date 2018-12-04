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توقف حركة المرور لتصادم 3 سيارات أعلى كوبرى أكتوبر اتجاه مدينة نصر

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 10:56 م
توقف حركة المرور لتصادم 3 سيارات أعلى كوبرى أكتوبر اتجاه مدينة نصر حادث سيارة ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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ظهرت كثافات مرورية إثر حادث تصادم 3 سيارات أعلى كوبرى أكتوبر، حيث قفزت سيارة ملاكى فى الاتجاه العكسى "اتجاه مدينة نصر"، مما أدى إلى توقف حركة المرور بالطريق وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، ونتج عنه إصابة 3 اشخاص، فيما يقوم رجال المرور بسحب الكثافات المرورية من أعلى الكوبرى.

 

وتلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، إخطارا من الخدمات المعينة أعلى كوبرى أكتوبر بوقوع حادث مرورى، وانقلاب سيارة فى الاتجاه المعاكس المتجه لمدينة نصر، وإصابة عدد من الأشخاص، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.


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