تكريم مستشفى 57357 بجائزة رواد التواصل الاجتماعى العرب 10 ديسمبر فى دبى

ينظم نادى دبى للصحافة الدورة الثالثة من قمة "رواد التواصل الاجتماعى العرب" الحدث الأول من نوعه والأكبر فى المنطقة للمؤثرين على قنوات التواصل الاجتماعى، وذلك برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى.

وقال نادى دبى، فى دعوة وجهها للدكتور شريف أبو النجا مدير مستشفى 57357، :"نظراً لتأثيركم الملموس فى تطوير مجتمعاتنا العربية ولإسهاماتكم الفعالة في تعزيز التفاعل وتشجيع التواصل الإيجابى عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وتحفيز التفكير الإبداعي لتطوير الشباب والمجتمعات العربية وتحقيق التقدم والازدهار،، فقد تقرر تكريم مؤسستكم بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب من قبل لشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، فئة "الصحة" فى حفل يقام بهذه المناسبة يوم الاثنين 10 ديسمبر 2018، فى دبى وبحضور أبرز قيادات شبكات التواصل الاجتماعي العرب والوجوه المؤثرة العربية والعالمية".