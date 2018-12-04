video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 07:42 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

تكريم مستشفى 57357 بجائزة رواد التواصل الاجتماعى العرب 10 ديسمبر فى دبى

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 07:03 م
تكريم مستشفى 57357 بجائزة رواد التواصل الاجتماعى العرب 10 ديسمبر فى دبى الدكتور شريف أبو النجا مدير مستشفى 57357
إضافة تعليق
ينظم نادى دبى للصحافة الدورة الثالثة من قمة "رواد التواصل الاجتماعى العرب" الحدث الأول من نوعه والأكبر فى المنطقة للمؤثرين على قنوات التواصل الاجتماعى، وذلك برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى.
 
 
وقال نادى دبى، فى دعوة وجهها للدكتور شريف أبو النجا مدير مستشفى 57357، :"نظراً لتأثيركم الملموس فى تطوير مجتمعاتنا العربية ولإسهاماتكم الفعالة في تعزيز التفاعل وتشجيع التواصل الإيجابى عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وتحفيز التفكير الإبداعي لتطوير الشباب والمجتمعات العربية وتحقيق التقدم والازدهار،، فقد تقرر تكريم مؤسستكم بجائزة رواد التواصل الاجتماعي العرب من قبل لشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، فئة "الصحة" فى حفل يقام بهذه المناسبة يوم الاثنين 10 ديسمبر 2018، فى دبى وبحضور أبرز قيادات شبكات التواصل الاجتماعي العرب والوجوه المؤثرة العربية والعالمية".
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بدء ماراثون جامعة المنصورة ومستشفى 57357 لسرطان الأطفال

خالد صلاح : كنت على يقين من براءة مستشفى 57357 وسقوط المرجفين

مدير مستشفى 57357

مستشفى 57357

شريف ابو النجا

نادى دبى للصحافة




لا تفوتك
الإسكان: 1.763 مليار جنيه إجمالى مقدمات حجز وحدات الإعلان العاشر حتى الآن

الإسكان: 1.763 مليار جنيه إجمالى مقدمات حجز وحدات الإعلان العاشر حتى الآن

الخارجية الكويتية: زيارة شكرى فرصة لتعزيز توافق الرؤى حول حلول لأزمات المنطقة

الخارجية الكويتية: زيارة شكرى فرصة لتعزيز توافق الرؤى حول حلول لأزمات المنطقة

"التعليم": الالتزام بالمنهج الدراسى وفق الخريطة الزمنية برياض الأطفال.. واستمرار الدراسة حتى 24 يناير المقبل للانتهاء من المقررات الدراسية.. وتؤكد عدم الاستعانة بمعلمات مرحلة الروضة فى امتحانات النقل

"التعليم": الالتزام بالمنهج الدراسى وفق الخريطة الزمنية برياض الأطفال.. واستمرار الدراسة حتى 24 يناير المقبل للانتهاء من المقررات الدراسية.. وتؤكد عدم الاستعانة بمعلمات مرحلة الروضة فى امتحانات النقل

وزيرة الصحة تتحدث لــ "اليوم السابع" عن المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة : 20 مليون مستفيد فى 11 محافظة .. هالة زايد : توفير خدمات المسح فى 1874 منشأة و 5684 فريق يؤدونها للمنتفعين .. وبث 50 مليون رسالة

وزيرة الصحة تتحدث لــ "اليوم السابع" عن المرحلة الثانية لمبادرة 100 مليون صحة : 20 مليون مستفيد فى 11 محافظة .. هالة زايد : توفير خدمات المسح فى 1874 منشأة و 5684 فريق يؤدونها للمنتفعين .. وبث 50 مليون رسالة

هتلبسى إية بكرة.. البنى والبيج ملوك موضة شتاء 2019

هتلبسى إية بكرة.. البنى والبيج ملوك موضة شتاء 2019

بإيموشن قلب وقبلة للجائزة.. لوكا مودريتش يحتفل بحصوله على الكرة الذهبية

بإيموشن قلب وقبلة للجائزة.. لوكا مودريتش يحتفل بحصوله على الكرة الذهبية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة