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الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 01:19 م
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" تعليم أسيوط" يمنح طلاب المدرسة المصابين بالجدرى المائى أجازة 15يوما

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 12:40 م
" تعليم أسيوط" يمنح طلاب المدرسة المصابين بالجدرى المائى أجازة 15يوما اسعاف - ارشيفية
أسيوط - ضحا صالح
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كشف تقرير صادر من طبيب الوحدة الصحية والمكلف بالمرور على مدرسة سعد بن أبى وقاص الإبتدائية المشتركة التابعة لإدارة القوصية التعليمية عن ظهور 15 حالات جديرى مائى بين تلاميذ المدرسة ، وجاء بالتقرير بأنه أثناء المرور على مدرسة سعدبن أبى وقاص الإبتدائية المشتركة ومتابعة حالات الإصابة بمرض الجديرى المائى ومدى ظهور حالات إصابة بين التلاميذ  تبين إصابة 15حالات جديدة بالجديرى المائى.
 
ومن جانبه أمر صلاح فتحى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ، بمنح الطلاب المصابين أجازة 15يوما وإخطار الإدارة الصحية بالقوصية بضرورة المتابعة المستمرة من قبل الأطباء على المدارس وعمل ندوة تثقيفية بالمدرسة عن المرض والتوعية به.
 

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