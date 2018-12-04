تعرف على شروط ومواعيد بيع وحدات ومحال تجارية بالمنوفية

المنوفية – محمود شاكر

أعلنت مديرية الإسكان والمرافق بمحافظة المنوفية، بالتنسيق مع إدارة التسكين بديوان عام محافظة المنوفية عن عقد مزاد علنى يوم الأحد المقبل الموافق 9 ديسمبر الجارى، لبيع 15 محل بمدينة الشهداء، على أن تعقد الجلسة بقاعة الإستاد الرياضى بمدينة شبين الكوم.

ومن المقرر أن يتم بيع 15 محل بمدينة الشهداء، 3 محلات بأرض الحملة الميكانيكية بقويسنا، 5 محلات بارض المليون كتكوت بسرس الليان ،15 وحدة سكنية بحى غرب شبين الكوم ، 4 وحدات إدارية بمدينة الشهداء، وحدة إدارية باسطنها مركز الباجور، 20 وحدة متميزة بمنوف أرض الإيواء .

كما سيتم بدء بيع كراسات الشروط والمواصفات بمديرية الإسكان والمرافق بالمنوفية شرق مبنى السجن العمومي، وسعر الكراسة 400 جنية، ويتم فتح الوحدات لمعاينة الجمهور من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً .