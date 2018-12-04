تعرف على ترتيبات البرلمان بشأن نظر اعتراض السيسى على "التجارب السريرية"

كتب محمد مجدى السيسى

قال السيد الشريف وكيل مجلس النواب، رئيس اللجنة الخاصة المشكلة لنظر اعتراض الرئيس السيسي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية "التجارب السريرية"، إن اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها الاسبوع المقبل، لوضع خطة عمل متكاملة، خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "الشريف" فى تصريح لـ "اليوم السابع"، إن الاجتماع سيهشد ترتيب خطوات المناقشة والاستماع إلى المتخصصين، وإعداد جدول زمنى لجلسات استماع حول المشروع، ستدعو فيها اللجنة كبار المتخصصين والعلماء والباحثين، كذلك أساتذة الجامعات وكليات الطب، وأيضاً مسئولين وزارة الصحة، وكذلك نقابة الأطباء.

وأشار وكيل البرلمان، إلى أن اللجنة ستأخذ جميع التوصيات بعد الانتهاء من مناقشة جميع المواد محل اعتراض، وستُرسلها إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لإعداد الصياغة النهائية، تمهيداً لعرضها على رئيس مجلس النواب، ومن ثم مناقشتها فى الجلسة العامة، مشدداً، : " سنناقش المواد محل اعتراض، كأننا نناقشها للمرة الأولى".

وكان مجلس النواب، قد استقر برئاسة الدكتور علي عبد العال، على تشكيل لجنة خاصة لنظر اعتراض الرئيس السيسي، على مشروع قانون التجارب السريرية، برئاسة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب.

وضمت اللجنة في عضويتها كلًا من: بهاء أبو شقة، وأحمد حلمي الشريف، ونبيل الجمل، وإيهاب الطماوي، وسامي هاشم، وهاني أباظة، وماجدة بكري، وليلى أبو إسماعيل، ومحمد خليل العماري، وأيمن أبو العلا.