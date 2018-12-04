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تشغيل مشروع "المصرية للتكرير" النصف الأول من العام المقبل وطرحه بالبورصة فى 2020

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 01:00 ص
تشغيل مشروع "المصرية للتكرير" النصف الأول من العام المقبل وطرحه بالبورصة فى 2020 هشام الخازندار
كتب هانى الحوتى
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حسم هشام الخازندار الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة القلعة، موعد تشغيل مشروع المصرية للتكرير بمسطرد، قائلا: إن المشروع بدأ إجراءات التشغيل التجريبى لبعض الوحدات بما فى ذلك نظام الهواء للخدمات والمرافق ونظام الهواء للآلات الدقيقة، ونظام المياه منزوعة الأملاح ودائرة تبريد المياه ونظام مكافحة الحرائق، على أن يتم التشغيل للإنتاج خلال النصف الأول من العام المقبل.

وأضاف الخازندار، لـ"اليوم السابع"، أن القلعة تعتزم طرح الشركة العربية للتكرير المالكة لمشروع المصرية للتكرير فى النصف الأول من عام 2020، كما ستعلن خلال النصف الأول من العام المقبل تفاصيل إضافية فيما يتعلق بزيادة حصتها فى مشروع المصرية للتكرير وكذلك مصادر تمويل شراء الحصة الإضافية.

تعمل شركة القلعة على تطوير مشروع الشركة المصرية للتكرير بتكلفة استثمارية قدرها 4.3 مليار دولار أمريكى تقريبًا، وستقوم الشركة المصرية للتكرير بإنتاج 4.7 مليون طن سنويًا من المنتجات البترولية عالية الجودة والقيمة، تشمل 2.3 مليون طن من وقود السولار المطابق لمواصفات الجودة الأوروبية Euro V – بما يتجاوز 50% من واردات السولار فى الوقت الحالى – و600 ألف طن من وقود النفاثات، وذلك باستخدام مدخلات إنتاج مثل المازوت منخفض القيمة.

وبلغ إجمالى القروض المسحوبة حوالى 2524 مليون دولار من إجمالى حزمة القروض المتفق عليها والبالغة 2887 مليون دولار بحلول يوليو 2018، ومن المنتظر استخدام الجزء المتبقى من حزمة القروض البالغ حوالى 364 مليون دولار خلال الربع الأخير من العام الجارى.

وبشأن طرح شركة طاقة عربية بالبورصة، قال إنه سيتم اختيار بنك استثمار لإدارة الطرح خلال الربع الأول من عام 2019 على أن يتم الطرح نهاية العام ذاته، مضيفا أن الطرح مرتبط بالانتهاء من مشروعها للطاقة الشمسية بمجمع بنبان لإنتاج طاقة شمسية متجددة 50 ميجاوات سنوياً باستثمارات 1.3 مليار جنيه.

وتمتلك شركة القلعة نسبة 60.9% بشركة طاقة عربية، والتى حققت إيرادات بلغت 2.5 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2018 بمعدل نمو سنوى 49%، وبلغت الأرباح التشغيلية قبل خصم الضرائب والفوائد والإهلاك والاستهلاك 185.2 مليون جنيه.

ونجحت شركة طاقة عربية فى تأمين التمويل لمشروع الطاقة بنبان من 5 مؤسسات تمويل تنموية وعلى رأسها مؤسسة التمويل الدولية، على أن يتم التشغيل خلال عام 2019، وأن يحقق إيرادات سنوية بقيمة 11 مليون دولار.

وتوقع الخازندار، تحسن النتائج المالية لشركة القلعة للاستشارات المالية، وتحولها للربحية خلال العام المقبل، موضحا أن الشركة حققت تحسن ملحوظ خلال الأعوام الثلاثة الماضية فى الربحية، إذ حققت مجمل ربحية فى 2016 بلغ 470 مليون جنيه، وارتفع إلى 700 مليون جنيه فى 2017، فيما حقق فى النصف الأول 680 مليون جنيه أى حقق خلال 6 شهور إجمالى ربحية تعادل العام الماضى، متابعا أن العودة لصافى ربحية بدأ فى النصف الأول من 2018، ولكن كان جزء منه رد مخصصات، والعودة لربحية نشاط مستدامة سيتم فى 2019 مع تشغيل المصرية للتكرير.

 


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