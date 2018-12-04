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ترامب وقرينته يزوران نعش بوش الأب بالكونجرس قبل نقله لمثواه الأخير

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 01:51 م
ترامب وقرينته يزوران نعش بوش الأب بالكونجرس قبل نقله لمثواه الأخير نعش جورج بوش الأب
واشنطن (أ ش أ)
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قام الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وقرينته ميلانيا بزيارة غير معلنة لمبنى الكونجرس الأمريكى (كابيتول هيل) بالعاصمة واشنطن، لتقديم تعازيهما فى وفاة الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش الأب، الذى توفى يوم الجمعة الماضى ويرقد جثمانه داخل القاعة المستديرة بالكابيتول هيل.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- على موقعها الإلكترونى اليوم الثلاثاء، أن زيارة ترامب وقرينته لنعش بوش الأب- المُغطى بالعلم الأمريكى- امتدت لمدة دقيقتين، حيث أحنيا رأسيهما فى صمت تعبيرا عن تحيتهما له.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن زيارة ترامب جاءت مباشرةً عقب عقد قادة الحزبين الرئيسيين بالكونجرس الأمريكى (الجمهورى والديمقراطي) حفل تأبين للرئيس الـ41 للولايات المتحدة فى القاعة المستديرة بمبنى الكونجرس، وهو الحفل الذى حضره ابنه الرئيس الأمريكى الأسبق جورج بوش الابن ونائبه دان كوايل، إلى جانب حضور عدد من أعضاء حكومته السابقين وكبار الشخصيات الأخرى.

ولم يحضر ترامب وقرينته حفل التأبين، غير أنه من المتوقع أن يحضرا الجنازة المُقرر إقامتها فى الكاتدرائية الوطنية، غدا الأربعاء.

 


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ترامب

ميلانيا ترامب

جورش بوش الاب

نعش جورج بوش الاب

وفاه بوش الاب

كابيتول هيل




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