تراجع أسعار العقارات فى دبى 7.4% فى الربع الثالث

دبى- رويترز

قال مصرف الإمارات المركزى فى تقرير اليوم الثلاثاء، إن أسعار العقارات السكنية هوت 7.4% عنها قبل عام فى الربع الثالث من 2018، ليتسارع معدل الانخفاض من 5.8% فى الربع الثانى.

اقتبس البنك المركزى من مؤشر ريدين لأسعار المبيعات السكنية، الذى أظهر انخفاض الأسعار 2.5% عن الربع السابق، حيث تتراجع الأسعار تراجعا شبه مطرد من شهر لآخر منذ بداية 2017 بسبب تدهور ميزان العرض والطلب.

ونزلت أسعار العقارات السكنية في أبوظبى 6.1% على أساس سنوى فى الربع الثالث بعد انخفاضها 6.9% فى الربع الثانى.