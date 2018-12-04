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تراجع أسعار العقارات فى دبى 7.4% فى الربع الثالث

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 10:25 ص
تراجع أسعار العقارات فى دبى 7.4% فى الربع الثالث عقارات - ارشيفية
دبى- رويترز
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قال مصرف الإمارات المركزى فى تقرير اليوم الثلاثاء، إن أسعار العقارات السكنية هوت 7.4% عنها قبل عام فى الربع الثالث من 2018، ليتسارع معدل الانخفاض من 5.8% فى الربع الثانى.

اقتبس البنك المركزى من مؤشر ريدين لأسعار المبيعات السكنية، الذى أظهر انخفاض الأسعار 2.5% عن الربع السابق، حيث تتراجع الأسعار تراجعا شبه مطرد من شهر لآخر منذ بداية 2017 بسبب تدهور ميزان العرض والطلب.

ونزلت أسعار العقارات السكنية في أبوظبى 6.1% على أساس سنوى فى الربع الثالث بعد انخفاضها 6.9% فى الربع الثانى.

 

 


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اسعار العقارات

تراجع عقارات دبى

تراجع اسعار العقارات




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