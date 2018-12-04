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"تاون جاس" توقع برتوكولا مع بنك الكويت الوطنى لتوصيل الغاز بالقاهرة الجديدة

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 07:00 م
"تاون جاس" توقع برتوكولا مع بنك الكويت الوطنى لتوصيل الغاز بالقاهرة الجديدة بعد توقيع البرتوكول
كتب مصطفى عبد التواب
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وقال المهندس ياسر فؤاد بهنس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة تاون جاس، إنه فى إطار المشروع القومى الذى يرعاه وزير البترول المهندس طارق المُلا للتوسع فى توصيل الغاز الطبيعى لكافة العملاء لتحسين مستوى معيشة المواطنين ولزيادة أعداد العملاء، وبناءً على توجيهاته بشأن تسهيل إجراءات التعاقد وتخفيف الأعباء المالية للاستفادة من تلك الخدمة الحضارية المميزة وبما ينعكس بقوة على تحقيق أهداف الدولة فى إحلال الغاز الطبيعى محل البوتاجاز وتخفيف الدعم عن كاهل الموازنة.

 

وأوضح رئيس الشركة عقب توقيع البرتوكول، أن تاون جاس نجحت فى توفير نظام تمويل تكلفة التوصيل بالتقسيط من خلال منح العميل بمنطقة القاهرة الجديدة قرضًا لسداد تكلفة توصيل الغاز الطبيعى لوحدته السكنية طبقا والمقايسة الفعليه ووفقًا للنظام الائتمانى لبنك الكويتى الوطنى بدون حد آدنى وبدون احد اقصى ولمدة خمس سنوات وذلك مما سيساعد على توصيل ما يقرب من 40 ألف وحدة سكنية، بالإضافة إلى التوسعات المستقبلية بمنطقة القاهرة الجديدة، والتى سبق توصيلها للعمل بالغاز الطبيعى من قَبل وتعتبر خارج المناطق التى يُطبق عليها نظام التقسيط على فاتورة استهلاك الغاز بقيمة 30 جنيها شهريًا على 6 سنوات.

 

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