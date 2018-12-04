تأجيل محاكمة 4 من عناصر الإخوان بسوهاج متهمين فى أحداث شغب

سوهاج – عمرو خلف

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار جمال عوض وأمانة سر سيد بكر تأجيل محاكمة 4 من عناصر الاخوان متهمين فى أحداث الشغب أمام مستشفى المعلمين ومنطقة الزهراء أول أيام الاستفتاء على الدستور والمعروفة إعلاميا بقضية "الدستور" إلى جلسة 5 فبراير القادم لسماع مرافعة الدفاع.

وتعود أحداث القضية إلى 2014، عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة هدفها تكدير السلم العام، والقتل والشروع فى القتل والتخريب، واستعمال العنف والقوة مع رجال الشرطة ومقاومة السلطات، والقيام بعمل مظاهرة بدون تصريح، وتكدير الأمن العام، وتعطيل وسائل المواصلات.