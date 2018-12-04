بدء ماراثون جامعة المنصورة ومستشفى 57357 لسرطان الأطفال

وقال شاروبيم أن هذه المستشفى أقيمت من خلال جهود المجتمع المدني ونحن نتميز في محافظة الدقهلية بمجتمع مدني فاعل ونشط ومحب للخير ومنتمي لمحافظته، كما أننا نعمل علي زيادة أواصر التعاون بين المحافظة وجامعة المنصورة الزاخرة بعلمائها وأساتذتها والعاملين بها والتي تعد بيت الخبرة الأول للمحافظة.

وقدم المحافظ التحية لأبناء جامعة المنصورة من الطلاب قائلا "أنتم الذين ستقودون مصر إلي المستقبل ونحن نثق في قراراتكم علي التفوق والإبداع ليس فقط في الدراسة ولكن في كل المجالات التي تفيد وطنكم مصر".