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بدء ماراثون جامعة المنصورة ومستشفى 57357 لسرطان الأطفال

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 02:02 م
بدء ماراثون جامعة المنصورة ومستشفى 57357 لسرطان الأطفال ماراثون شباب جامعة المنصورة
الدقهلية - شريف الديب
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أعطي الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية صباح اليوم إشارة البدء لماراثون شباب جامعة المنصورة ومستشفى 57357 الذي يهدف إلي دعم مستشفى 57357 لسرطان الأطفال .

وقال شاروبيم أن هذه المستشفى أقيمت من خلال جهود المجتمع المدني ونحن نتميز في محافظة الدقهلية بمجتمع مدني فاعل ونشط ومحب للخير ومنتمي لمحافظته، كما أننا نعمل علي زيادة أواصر التعاون بين المحافظة وجامعة المنصورة الزاخرة بعلمائها وأساتذتها والعاملين بها والتي تعد بيت الخبرة الأول للمحافظة. 
 
وقدم المحافظ التحية لأبناء جامعة المنصورة من الطلاب قائلا "أنتم الذين ستقودون مصر إلي المستقبل ونحن نثق في قراراتكم علي التفوق والإبداع ليس فقط في الدراسة ولكن في كل المجالات التي تفيد وطنكم مصر".
 
 
 

 


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