النيابة الإدارية بالشرقية تحيل رئيس وحدة الشئون الاجتماعية بصفط زريق للمحاكمة

قررت النيابة الإدارية بالشرقية، إحالة رئيس وحدة الشئون الاجتماعية بقرية صفط زريق التابعة لمركز ديرب نجم، ومعه موظف بالوحدة، للمحاكمة التأديبية، لقيامهما بمساعدة ربة منزل في الحصول على معاش بدون وجه حق.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 325 لسنة 2017، التي قام بها المستشار محمد عبدالنبي، برئاسة المستشار عمرو عوض، رئيس النيابة، عن شكوي من المواطن "علي.ص ع" ضد كلًا من: "خالد.م.ع" رئيس وحدة الشئون الاجتماعية بقرية "صفط زريق" بمركز ديرب نجم، و"محمد.ع" موظف بالوحدة، بقيامهما بمساعدة "حسنية.ر.ال" ربة منزل، في الحصول على معاش بدون وجه حق، وذلك عن طريق تسهيل اعتماد شهادات مزورة تثبت على خلافا الحقيقة حاجتها للدعم المالي، وتم إحالتهما للمحاكمة التأديبية.