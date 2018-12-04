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القوى الوطنية الفلسطينية: الجمعة القادم يوم غضب جماهيرى فى الضفة الغربية

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 01:45 م
القوى الوطنية الفلسطينية: الجمعة القادم يوم غضب جماهيرى فى الضفة الغربية مستوطنات ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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أعلن منسق القوى الوطنية الفلسطينية فى محافظة رام الله والبيرة عصام بكر، أن يوم الجمعة القادم سيكون يوم غضب جماهيرى لتوسيع دائرة المقاومة الشعبية والاشتباك فى كافة المناطق المهددة بالمصادرة والاستيطان.

وشدد بكر- فى تصريحات لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم الثلاثاء، على ضرورة إعادة التأكيد على أهمية توسيع المقاومة الشعبية تزامنا مع الذكرى السنوية لانطلاقة شرارة الانتفاضة الأولى، والتى كانت تضم كافة شرائح المجتمع الفلسطينى تحت مظلة منظمة التحرير الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطيني.

كما أعلن عصام بكر عن إطلاق حملة إسناد رسمى وشعبى تضم كافة المستويات السياسية والقوى الوطنية لعائلة أبو حميد من مخيم الأمعرى والذى أمهلها الاحتلال حتى الثانى عشر من هذا الشهر لإخلاء منزلهم تمهيدا لهدمه.

وأكد بكر أن يوم الخميس القادم سيشهد اعتصاما ونصب خيم فى ساحة منزل عائلة أبو حميد ليتحمل الكل الفلسطينى مسؤولية إسناد العائلة ليليق بتاريخها النضالى وإيصال رسالة أن عائلة أبو حميد والكل الفلسطينى يرفض قرار الهدم.

 


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