القبض على 4 أشخاص هاربين من قرارات النيابة العامة وضبطهم بالعبور وطوخ

ألقت مباحث القليوبية، القبض علي 4 أشخاص هاربين من تنفيذ قرار النيابة العامة، بضبطهم وإحضارهم بقضايا سرقة وتبديد، تم التحفظ علي المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء علاء فاروق مدير المباحث الجنائية بالقليوبية والعميد يحيى راضي رئيس المباحث الجنائية، بقيام ضباط البحث الجنائي بالمديرية بشن حملة لضبط الهاربين من قرارات النيابة العامة بضبطهم وإحضارهم.

وتم ضبط كلا من " ع. ه .ر 21 سنة"، عاطل ومقيم منطي – دائرة مركز قليوب المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 15761 لسنة 2018م جنح مركز قليوب – سرقة مساكن، وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 7 أحوال مركز قليوب، و"خ.ا 25 سنة عاطل ومقيم أجهور الكبري دائرة مركز طوخ، المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 37771 لسنة 2018م جنح مركز طوخ – سرقة، وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 35 أحوال مركز طوخ، و"م.م 32 سنة" عاطل ومقيم الحي الثاني – دائرة قسم العبور، المطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 13243 لسنة 2018م جنح قسم العبور – سرقة مسكن، وتحرر عن ضبطه المحضر رقم 34 أحوال قسم العبور، و"ف.ا 34 سنة" ربة منزل مقيمة دائرة مركز طوخ، والمطلوب ضبطها وإحضارها في القضية رقم 16343 لسنة 2018م جنح قسم شبين الكوم – منوفية تبديد، وتم التحفظ على المتهمين وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.