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الغرف التجارية: مصر على طريق الإصلاح.. وفرص كبيرة أمام الاستثمار فى التكنولوجيا

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 11:59 ص
الغرف التجارية: مصر على طريق الإصلاح.. وفرص كبيرة أمام الاستثمار فى التكنولوجيا جانب من الاجتماع
كتبت- منى ضياء
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قال الدكتور محمد عطية الفيومى، أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر تسير على مسار سريع لخلق مناخ استثمارى جاذب يقوم على تحديث القوانين واللوائح الجاذبة للاستثمار، فضلا عن الإصلاحات الاقتصادية الكبيرة التى نفذتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة.

وأشار الفيومى، خلال اجتماعات غرفة التجارة العربية الأيرلندية اليوم الثلاثاء، بحضور المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة وبات برين وزير التجارة الأيرلندى، إن مجتمع الأعمال بدولة أيرلندا لديه فرصة كبيرة لزيادة استثماراته فى مصر بالتكنولوجيا الحديثة والماكينات والآلات التى تساهم فى حزمة المشروعات العملاقة التي تنفذها مصر حالياً.

وتابع الفيومى أن مصر تنفذ حالياً مجموعة من المشروعات الضخمة وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية الحرة بمحور قناة السويس واستصلاح 1.5 مليون فدان وإنشاء عاصمة إدارية جديدة وزيادة إنتاج الكهرباء بنسبة 50٪ وشق طرق وإنشاء سكك حديدية ممتازة وموانئ ومشروعات لوجيستية، كما تم إنشاء عشرات المناطق الصناعية الجديدة وهى المشروعات التي يمكن الجانب الأيرلندى المساهمة فيها سواء بالدعم الفنى واللوجيستى أو الاستثمار المباشر.

وأوضح الفيومى، أن الإصلاحات التى نفذتها الحكومة تضمنت ترشيد الدعم وخفض العجز في الموازنة وتطبيق منظومة القيمة المضافة وتوفير حزمة حوافز للمستثمرين من خلال إقامة المشروعات الضخمة، مشيراً إلى أن تلك الإصلاحات تصب فى صالح مناخ الاستثمار ودعم رجال الأعمال سواء المصريين أو الأجانب، داعياً رجال الأعمال الأيرلنديين للإستفادة من مميزات السوق المصرية وماتملك من إمكانيات وفرص من خلال كم الاتفاقيات التجارية التي تجعل منها سوقاً مركزياً لمختلف الأسواق العالمية.

 

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