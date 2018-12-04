video7
سوبر كورة
parlmany
Ads
الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 12:23 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"العدل الأوروبية": بإمكان بريطانيا إلغاء خروجها من الاتحاد الأوروبى من جانب واحد

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 10:54 ص
"العدل الأوروبية": بإمكان بريطانيا إلغاء خروجها من الاتحاد الأوروبى من جانب واحد بريكست
أ ش أ
إضافة تعليق

قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم /الثلاثاء/، أنه بإمكان بريطانيا إلغاء تفعيل المادة الـ50، والتى تسمح لها بالخروج من الاتحاد الأوروبى (بريكست) من جانب واحد.
ذكر ذلك تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى)، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.
ومن المفترض أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي بشكل كامل قبل نهاية مارس القادم، وذلك وفقا لمعاهدة إنشاء الاتحاد الأوروبي التي تنص على أن تفعيل المادة 50 من الاتفاقية يوجب تنفيذ الخروج قبل مرور عامين.. وكانت بريطانيا قد أبلغت الاتحاد رسميا بتفعيل المادة 50 في مارس 2017.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير الداخلية: بريطانيا ستمضى قدما فى التصويت البرلمانى على "بريكست"

حزب العمال البريطانى يطالب ماى بالكشف عن المشورة التى تلقتها بشأن "بريكست"

إستقالة جديدة من حكومة ماى بسبب بريكست

بريكست

بريطانيا

الاتحاد الأوروبى

محكمة العدل الأوروبية

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
"الصحة" تحذر المدخنين فى المشآت العامة: "غرامة فورية"

"الصحة" تحذر المدخنين فى المشآت العامة: "غرامة فورية"

كبير مسئولى الدفاع الأمريكية: مصر أظهرت أهميتها عالميًا فى "إيديكس"

كبير مسئولى الدفاع الأمريكية: مصر أظهرت أهميتها عالميًا فى "إيديكس"

ويفضحون أنفسهم" معارك النشطاء على مواقع السوشيال ميديا تكشف الوجه القبيح والشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وجلب المال وآلاعيب جمع التبرعات خناقة غدير أحمد ..واتهامات وائل عباس وسبوبة "اللجوء والهجرة "

ويفضحون أنفسهم" معارك النشطاء على مواقع السوشيال ميديا تكشف الوجه القبيح والشعارات الحقوقية مقابل الشهرة وجلب المال وآلاعيب جمع التبرعات خناقة غدير أحمد ..واتهامات وائل عباس وسبوبة "اللجوء والهجرة "

مودريتش ملك العالم فى 2018.. النجم الكرواتى يكسر هيمنة ميسى ورونالدو ويتوج بالكرة الذهبية.. محمد صلاح يحتل المركز السادس فى إنجاز جديد للكرة المصرية.. ونجم ريال مدريد يسيطر على جوائز العام

مودريتش ملك العالم فى 2018.. النجم الكرواتى يكسر هيمنة ميسى ورونالدو ويتوج بالكرة الذهبية.. محمد صلاح يحتل المركز السادس فى إنجاز جديد للكرة المصرية.. ونجم ريال مدريد يسيطر على جوائز العام

4 معلومات غلط اوعى تصدقها عن "الرامات"

4 معلومات غلط اوعى تصدقها عن "الرامات"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة