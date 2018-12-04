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الخارجية الروسية: موسكو ملتزمة بمعاهدة الصواريخ التزاما صارما

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 08:55 م
الخارجية الروسية: موسكو ملتزمة بمعاهدة الصواريخ التزاما صارما وزير الخارجية الروسي لافروف
(أ ش أ)
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أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، التزام موسكو الصارم بمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى، وذلك ردا على اتهامات حلف "ناتو" وواشنطن لها بانتهاك المعاهدة، وذلك وفقا لقناة روسيا اليوم.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن روسيا تلتزم ببنود المعاهدة التزاما صارما، والجانب الأمريكى على علم بهذا الأمر، وجاء ذلك تعليقا على تصريحات الأمين العام لحلف ناتو ينس ستولتنبرج ووزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو فى هذا الصدد.

يذكر أن أعضاء حلف شمال الأطلنطى "ناتو" أدانوا ما تردد حول انتهاك روسى لـ "معاهدة القوى النووية المتوسطة" مما يمهد الطريق أمام الولايات المتحدة لمغادرة المعاهدة حال عدم التزام موسكو بها.

 


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