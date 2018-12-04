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الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 03:29 م
خالد صلاح
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الجيش السورى يقضى على مجموعة إرهابية حاولت التسلل إلى ريف حماة

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 03:20 م
الجيش السورى يقضى على مجموعة إرهابية حاولت التسلل إلى ريف حماة الجيش السورى ـ صورة أرشيفية
دمشق (أ ش أ)
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أحبطت وحدة من الجيش السورى اليوم الثلاثاء، محاولة مجموعة إرهابية التسلل عبر سيارة رباعية الدفع من ريف إدلب الجنوبى باتجاه أحد المواقع العسكرية بريف حماة الشمالى.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن وحدة من الجيش رصدت سيارة دفع رباعى تقل مجموعة من الإرهابيين من ريف إدلب الجنوبى حاولت التسلل عبر الطريق الواصل بين بلدة الهبيط جنوب غرب إدلب بحوالى 77 كيلومترا باتجاه قرية الجيسات بريف حماة الشمالى وتعاملت معها بالأسلحة المناسبة؛ مما أسفر عن تدميرها ومقتل من فيها من إرهابيين.

تجدر الإشارة إلى أن وحدات الجيش السورى أحبطت منذ بدء تطبيق اتفاق المنطقة المنزوعة السلاح فى إدلب، العشرات من محاولات التسلل للمجموعات الإرهابية من ريفى إدلب وحماة باتجاه نقاط عسكرية متمركزة لحماية البلدات الآمنة فى ريف حماة الشمالى.

 


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