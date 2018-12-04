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التعليم: لا صحة لعقد امتحانات المرحلة الابتدائية بالنظام القديم شفويا

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 02:30 ص
التعليم: لا صحة لعقد امتحانات المرحلة الابتدائية بالنظام القديم شفويا د. طارق شوقى وزير التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين
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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا صحة لما تردد بشأن عقد امتحانات الفصل الدراسى الأول للطلاب من الثانى حتى الخامس الابتدائى بشكل شفوى.
 
وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، لـ"اليوم السابع" إن ما تردد حول عقد الامتحانات للطلاب بشكل شفوى غير صحيح. 
 
وشددت المصادر على أنه لا يوجد أى تغيير بشأن شكل وأسلوب الامتحانات بالنسبة لطلاب النظام القديم وما يتردد غير صحيح.
 
 
وأوضحت المصادر، أن المديريات بدأت فى التجهيز لعقد الامتحانات فى المواعيد المحددة وفقا للخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالى. 
 
 

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