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"التضامن" تبدأ صرف معاشات نوفمبر المحولة لبنك ناصر ومكاتب البريد غدًا

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 01:30 ص
"التضامن" تبدأ صرف معاشات نوفمبر المحولة لبنك ناصر ومكاتب البريد غدًا غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس غدارة بنك ناصر
كتب مدحت وهبة
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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى صرف معاشات شهر نوفمبر الجارى، وذلك للمعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، اعتبارًا من غدا الأربعاء وتيسير عمليات الصرف مع ضمان انتظام الصرف من المنافذ المختلفة.

وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، قد وجهت باتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لتيسير عمليات صرف المعاشات، ولضمان انتظام الصرف من كل المنافذ، والعمل على تذليل أى عقبات قد تواجه عمليات الصرف، خاصة أن أصحاب المعاشات الذين يصرفون من منافذ صندوق التأمين الاجتماعى وعددهم 2.6 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 3.3 مليار جنيه متاح لهم الصرف من ماكينات الصرف الآلية A.T.M  بداية من اليوم السبت الماضى، ومن خلال منافذ مكاتب التأمينات اعتبارًا من يوم 2 ديسمبر، لافتة إلى أن المعاشات المحول صرفها على بنك ناصر الاجتماعى، ومكاتب البريد وعددها 3.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية 5.7 مليار جنيه تستحق الصرف اعتبارًا من يوم 5 ديسمبر.

ومن المقرر صرف المعاشات المحولة على البنوك وعددها 1.5 مليون قائم بالصرف بقيمة إجمالية قدرها 3.7 مليار جنيه اعتبارًا من يوم 10 ديسمبر المعاشات.


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"التضامن" تبدأ صرف معاشات نوفمبر المحولة لبنك ناصر ومكاتب البريد الأربعاء

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