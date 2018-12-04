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البابا تواضروس يستقبل أعضاء أندية الروتارى بالمقر الباباوى

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 09:13 ص
البابا تواضروس يستقبل أعضاء أندية الروتارى بالمقر الباباوى من استقبال البابا تواضروس لوفد من أعضاء أندية الروتاري
وائل ربيعى
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استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوى بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية  وفدا من أعضاء أندية الروتارى بمصر.
 
وقال القس بولس حليم - في تصريح له - إنه دار حديث أثناء اللقاء حول تاريخ الكنيسة القبطية، موضحا أن قداسة البابا تحدث عن  تاريخ مصر الوطنية ومصر المسيحية والكنيسة القبطية، كما تناول بعض الموضوعات الخاصىة بالتعاملات الإنسانية والمحبة، كذلك الأنشطة التى تقوم بها أندية الروتارى.
 
وأضاف أن البابا تواضروس حرص على الإجابة على استفساراتهم وتعرف من الوفد على الخدمات التى تقدمها  أندية الروتارى لخدمة المجتمع.
 

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