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الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 05:51 ص
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الانتهاء من تدبير 90% من تمويل إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات بالشرق الأوسط

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 05:00 ص
الانتهاء من تدبير 90% من تمويل إنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات بالشرق الأوسط كريم هلال
كتب هانى الحوتى
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كشف كريم هلال العضو المنتدب لشركة كاربون القابضة، عن الانتهاء من تدبير 90% من التمويل المطلوب لإنشاء أكبر مجمع للبتروكيماويات فى الشرق الأوسط بالمنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس، على أن يتم البدء فى المرحلة الأولى للإنشاء خلال النصف الأول من العام الجارى.

كانت "كاربون القابضة" قد تعاقدت مع المنطقة الاقتصادية بمحور قناة السويس لتخصيص 5 ملايين متر مربع، بهدف إنشاء مجمع للبتروكيماويات باستثمارات تصل إلى 11 مليار دولار، ومن المقرر وصول الطاقات الإنتاجية للمشروع لنحو1.350 مليون طن بولى إيثيلين سنوياً، ومليون طن بولى بروبلين، و250 ألف طن بيوتادين، و350 ألف طن بنزين، بالإضافة إلى 150 ألف طن مشتقات بترولية أخرى.

ويوزع هيكل تمويل مشروع مجمع البتروكيماويات من نحو 5.5 مليار دولار قروضا طويلة الأجل من مؤسسات وبنوك الاستيراد والتصدير بالولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وإنجلترا، ونحو 4.5 مليار دولار مكون رأس المال منقسم ما بين شركة أسهم عادية وشركة أخرى تكتتب بها مؤسسات تنمية دولية بقيادة مؤسسة التمويل الأفريقية.


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مجمع بتروكيماويات

خليج السويس

كريم هلال

كاربون القابضة




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