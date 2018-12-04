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الإسماعيلية تتزين استعدادًا لافتتاح مشروعات تطوير الطرق الجديدة خلال أيام

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 02:58 م
الإسماعيلية تتزين استعدادًا لافتتاح مشروعات تطوير الطرق الجديدة خلال أيام اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى
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حرص اللواء حمدى عثمان، محافظ الإسماعيلية على القيام بجولة ميدانية لتفقد ومتابعة ما يجرى تنفيذه من أعمال التشطيبات النهائية لخطة تطوير المحاور والطرق المرورية بمداخل ومخارج المحافظة، والتى تصل جملة تكلفتها الى نحو ما يزيد عن المليار ونصف المليار جنيه لتنمية الإسماعيلية وخدمة شعب ومواطنى المحافظة والإقليم كاملا.  

ويأتى ذلك فى إطار الاستعدادات للافتتاح الرسمى لعدد من تلك المشروعات خلال الأيام القليلة القادمة وقبل نهاية العام الجارى 2018  ودخولها للخدمة والتشغيل الفعلى والتى تستهدف تحقيق السيولة المرورية والقضاء على الاختناقات. 

ورافق محافظ الإسماعيلية، خلال الجولة المهندس عبد الله الزغبى، السكرتير العام المساعد للمحافظة وعماد يوسف رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية وسامى علام رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب وسامى عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة والمهندس أسامة عبد العزيز مدير عام التخطيط العمرانى والسيد صالح رئيس حى ثان الإسماعيلية وعدد من القيادات التنفيذية. 

وشملت جولة المحافظ ومرافقيه متابعة الأعمال والتشطيبات التى يجرى تنفيذها لتجميل وصيانة الجزيرة الوسطى بالطريق الدائرى بورسعيد – الاسماعيلية والمدخل الشمالى للمدينة بمنطقة عز الدين ومتابعة أعمال صيانة الأرصفة والبلدورات وأعمدة الإنارة والكشافات واستبدالها بلمبات الليد الموفرة للطاقة وصيانة المسطحات الخضراء وقص وتهذيب الأشجار.

كما شملت الجولة تفقد محافظ الإسماعيلية لأعمال تطوير ورفع كفاءة  كورنيش ومحور بحيرة الصيادين وتطوير ورفع كفاءة طريق البلاجات ومتابعة الموقف التنفيذى لمشروع سوق السمك المتطور والذى تنفذه الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على أرقى وأحدث الطرز المعمارية ليكون إضافة جديدة لملف انجازات الإسماعيلية ونقلة حضارية بوجه عام.

وأكد "عثمان"، خلال الجولة على ضرورة مضاعفة وتكثيف حجم العمل مشيرًا إلى أن الإسماعيلية أصبحت محط أنظار العالم أجمع نظرًا لموقعها الاستراتيجى الفريد فى قلب المشروع القومى الكبير لتنمية محور قناة السويس الأمر الذى يحتم استمرارية تنفيذ أعمال التطوير والتجميل لمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها حت تظل فى أبهى وأجمل صورة على الدوام. 

 

 
 
 

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