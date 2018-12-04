الأمم المتحدة تعلن عن إنشاء مكتب لمفوضية حقوق الإنسان فى عدن

(أ ش أ)

أعلنت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة اليوم "الثلاثاء" عن إنشاء فرع لمكتب المفوضية فى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن مطلع العام المقبل.

وقال مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لحقوق الإنسان أندرو جيلمور فى ختام زيارته لليمن وفقا لقناة (سكاى نيوز)الإخبارية "إن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سيفتح فرعا فى عدن أوائل عام 2019 لتعزيز التعاون مع الحكومة اليمنية والمجتمع المدني" .

وأكد أن المفوضية ستسعى بالتنسيق مع كافة الأجهزة الحكومية فى عدن للعمل على توفير بيئة آمنة للمفوضية وموظفيها.

يأتى ذلك على خلفية تزايد مخاوف المفوضية على سلامة موظفيها والمراقبين الميدانيين فى صنعاء والمحافظات الأخرى الخاضعة لسيطرة الميليشيات الحوثية التابعة لإيران ولكثرة الاعتداءات والتحريض على موظفيها فى صنعاء.

وكانت الميليشيات الحوثية فى مدينة الحديدة قد اعتقلت أحد خبراء المفوضية محمد الشيبانى وأودعته سجن الأمن السياسى فى صنعاء.