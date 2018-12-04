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اضبط مخالفة.. سكان شارع البحر فى الزرقا بدمياط يطالبون بنقل محول كهربائى

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 12:01 ص
اضبط مخالفة.. سكان شارع البحر فى الزرقا بدمياط يطالبون بنقل محول كهربائى محول الكهرباء
دمياط معتز الشربينى
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شكا سكان شارع البحر بمدينة الزرقا بمحافظة دمياط من وجود محول كهرباء بشارع البحر ( محول الجبانة جهد متوسط ) يقع هذا المحول وسط بوابة منزل مجاور له مباشرة.

وأعرب الأهالى عن مخاوفهم من تعرض سكان المنطقة والعقار الملاصق للإصابة بأمراض القلب وسرطان الدم والأوعية الليمفاوية.

وقالت هالة السيد بدران محمد أحد السكان: إن هذا فى الوقت الذى يوجد فيه وعلى مقربة من هذا المحول قطعة أرض فضاء من املاك الدولة تابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا وغير مشغولة – تتسع لنقل المحول اليها دون خسائر بعيدا عن السكن بما لا يسبب الأضرار لأحد.

وطالب محمد سمير أحد الأهالى من الدكتورة منال عوض محافظ دمياط سرعة نقل محول الكهرباء إلى قطعة الأرض التابعة للوحدة المحلية والقريبة من هذا المحول حفاظا على صحة وأرواح السكان.

 

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