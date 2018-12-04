استقرار أسعار الخضار بسوق العبور اليوم الثلاثاء 4-12-2018

كتبت- أسماء أمين

استقرت أسعار الخضارفى سوق العبور اليوم الثلاثاء الموافق 4 ديسمبر 2018، طبقا لآخر تحديثات أسعار الجملة بسوق العبور.

سجل سعر كيلو الطماطم ما بين 1.5 إلى 4.25 جنيه للكيلو، بينما وصل سعر البطاطس ما بين 3 - 6 جنيه للكيلو، واستقر سعر البصل عند سعر ما بين 3 - 5.5 جنيه للكيلو.

وسجلت أسعار الكوسة ما بين 4 - 7 جنيه للكيلو، فيما بلغ سعر الجزر ما بين 2 – 4 جنيهات، والفاصوليا ما بين 6 - 9 جنيهات، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 1 إلى 3 جنيهات والملوخية بـ 3 جنيهات للكيلو.