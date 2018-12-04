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استقرار أسعار الخضار بسوق العبور اليوم الثلاثاء 4-12-2018

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 11:10 ص
استقرار أسعار الخضار بسوق العبور اليوم الثلاثاء 4-12-2018 خضروات _ أرشيفية
كتبت- أسماء أمين
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استقرت أسعار الخضارفى سوق العبور اليوم الثلاثاء الموافق 4 ديسمبر 2018، طبقا لآخر تحديثات أسعار الجملة بسوق العبور.

 

سجل سعر كيلو الطماطم ما بين 1.5 إلى 4.25 جنيه للكيلو، بينما وصل سعر البطاطس ما بين 3 - 6 جنيه للكيلو، واستقر سعر البصل عند سعر ما بين 3 - 5.5 جنيه للكيلو.

 

وسجلت  أسعار الكوسة ما بين 4 - 7 جنيه للكيلو، فيما بلغ سعر الجزر ما بين 2 – 4 جنيهات، والفاصوليا ما بين 6 - 9 جنيهات، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 1 إلى 3 جنيهات والملوخية بـ 3 جنيهات للكيلو.


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