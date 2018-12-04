استطلاع: الشعب الأفغانى متشائم قبل انتخابات العام المقبل

رويترز

كشف أكبر استطلاع رأى سنوى فى أفغانستان أن الأفغان متشائمون بشأن الاتجاه الذى يسلكه بلدهم قبل الانتخابات التى تجرى فى العام المقبل مما يبرز المخاوف بشأن الأمن ونقص فرص العمل والفساد.

وكان انعدام الأمن أهم أسباب التشاؤم فى استطلاع الرأى الذى أجرته مؤسسة آسيا إذ ذكر أن 72.5% من المشاركين يليه الاقتصاد والوظائف وسوء الإدارة والفساد المزمن إلى جانب عدم انتظام إمدادات الكهرباء والماء.

وكشف استطلاع رأى نحو 15 ألفا من البالغين الأفغان، وهو أكبر مسح سنوى من نوعه يجرى فى أفغانستان، أن هناك حالة من التشاؤم والضبابية ما زالت سائدة قبيل انتخابات الرئاسة فى أبريل والخطوات التى يتم اتخاذها لإجراء محادثات سلام مع حركة طالبان.

وقال ثلث المشاركين فقط أو 32.8% إن بلدهم يتحرك نحو الاتجاه الصحيح وهى نفس النسبة المسجلة فى العام الماضى.