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الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 02:47 م
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إزالة 30 حالة تعدٍ على أرض زراعية بقرية العدوة بالفيوم

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 02:45 م
إزالة 30 حالة تعدٍ على أرض زراعية بقرية العدوة بالفيوم أزالة تعديات بالفيوم
الفيوم – رباب الجالى
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نجحت حملة مكبرة من مسئولى الزراعة ومجلس مدينة الفيوم، والوحدة المحلية لقرية العدوة بالتعاون مع رجال الشرطة، فى إزالة 30 حالة تعدٍ على أرض زراعية بناحية قرية العدوة التابعة لمركز الفيوم.

وقال اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، أن حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية مستمرة بشكل يومى، حتى يتم إزالة كافة التعديات بمختلف صورها بجميع مراكز وقرى المحافظة، مؤكداً أن هذه الحملات تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية وبناءً على الاجتماع الذى عقد مع رئيس مجلس الوزراء، وأن هذه الحملات تعد مهمه قومية للحفاظ على الثروة الزراعية.وأكد المحافظ أهمية متابعة ماتم إزالته لمنع حالات التعدى مرة أخرى مع اتخاذ كافة الأجراءات القانونية حيال المخالفين، موضحاً أن هناك تنسيق كامل بين المحافظة وكافة المديريات لمتابعة نتائج حملات الإزالة أولاً بأول.

 

 


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ازالة تعديات على الاراضى




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