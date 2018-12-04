إزالة 259 حالة تعد على مساحة 11 فدانًا خلال يومين ببنى سويف

بنى سويف ـ هانى فتحى

تابع المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف سير العمل في الحملة المكبرة التي تقوم بها المحافظة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بمواجهة كافة صور وأشكال التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم على مدار يومى "الأحد والاثنين الماضيين" تنفيذ إزالات لعدد 259 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمختلف مراكز المحافظة السبع على باجمالى مساحة 11 فدانا، و8 قراريط موزعة بواقع 96 حالة تعد على مساحة 4 أفدنة و21 قيراطا "يوم الأحد"، و163 حالة على مساحة 6 أفدنة و11 قيراطاً "يوم الاثنين".

وتنوعت التعديات التي تم إزالتها ما بين أسوار وتشوينات وعشش وأساسات فوق سطح الأرض، حيث يشارك في الحملات جميع القطاعات والأجهزة الأمنية والتنفيذية المعنية من مديرية الزراعة وحماية الأراضي وقطاع الكهرباء وشركة المياه وفروعهما بمراكز المحافظة.

تجدر الإشارة إلى أن المحافظة قد أعدت خطة متكاملة في هذا الشأن تضمنت الاتفاق على الإجراءات والخطوات اللازمة لتحقيق أعلى درجات التنسيق بين الجهات الأمنية والتنفيذية لتأمين عمليات الإزالة،التي يتم تنفيذها،حيث كلف المحافظ رؤساء المراكز بإرسال تقارير يومية عن عدد الحالات التي تمت ازالتها، والمعوقات التي قد تواجه التنفيذ لسرعة تلافيها، فضلا عن توجيهاته بمراجعة غرف العمليات الفرعية لضمان تواصلها بالغرفة المركزية بالمحافظة، ورفع كل المستجدات والتي يتابعها بصفة شخصية لتحقيق أعلى المعدلات.