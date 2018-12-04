إزالة 259 حالة تعد على مساحة 11 فدانًا خلال يومين ببنى سويف

تابع المستشار هانى عبد الجابر محافظ بنى سويف سير العمل في الحملة المكبرة التي تقوم بها المحافظة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وذلك فى إطار تنفيذ تكليفات السيد رئيس الجمهورية للحكومة بمواجهة كافة صور وأشكال التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم على مدار يومى "الأحد والاثنين الماضيين" تنفيذ إزالات لعدد 259 حالة تعد على الأراضى الزراعية بمختلف مراكز المحافظة السبع على باجمالى مساحة 11 فدانا، و8 قراريط موزعة بواقع 96 حالة تعد على مساحة 4 أفدنة و21 قيراطا "يوم الأحد"، و163 حالة على مساحة 6 أفدنة و11 قيراطاً "يوم الاثنين".
وتنوعت التعديات التي تم إزالتها ما بين أسوار وتشوينات وعشش وأساسات فوق سطح الأرض، حيث يشارك في الحملات جميع القطاعات والأجهزة الأمنية والتنفيذية المعنية من مديرية الزراعة وحماية الأراضي وقطاع الكهرباء وشركة المياه وفروعهما بمراكز المحافظة.
تجدر الإشارة إلى أن المحافظة قد أعدت خطة متكاملة في هذا الشأن تضمنت الاتفاق على الإجراءات والخطوات اللازمة لتحقيق أعلى درجات التنسيق بين الجهات الأمنية والتنفيذية لتأمين عمليات الإزالة،التي يتم تنفيذها،حيث كلف المحافظ رؤساء المراكز بإرسال تقارير يومية عن عدد الحالات التي تمت ازالتها، والمعوقات التي قد تواجه التنفيذ لسرعة تلافيها، فضلا عن توجيهاته بمراجعة غرف العمليات الفرعية لضمان تواصلها بالغرفة المركزية بالمحافظة، ورفع كل المستجدات والتي يتابعها بصفة شخصية لتحقيق أعلى المعدلات.
من ناحية أخرى كشف تقرير صادر عن محافظة بنى سويف عن جهود مديرية الأمن في مجال الرقابة التموينية خلال شهر نوفمبر الماضي،عن توجيه العديد من حملات التموين الرقابية عن طريق مباحث التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتي أسفرت عن تحرير 893 قضية في مجال الرقابة على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والمخابز البلدية والسلع الأساسية بالأسواق ،والتي تنوعت ما بين، تجميع دقيق مدعم،عرض وبيع سلع مجهولة المصدر،وأخرى منتهية الصلاحية، وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم حمل شهادات صحية، وعدم الاحتفاظ بسجل حركة الدقيق، وعدم الاعلان عن مواعيد التشغيل، بيع بأزيد من السعر، وتغيير نشاط بدون إخطار الجهات المختصة، وغيرها من المخالفات
كما أسفرت هذه الحملات عن ضبط 497 طن و334 كيلو جرام شملت: دقيق بلدى، أرز، سكر، غاز صب، زيت طعام ، زيت سيارات، ملح طعام، أسمدة زراعية، ذرة صفراء، أسماك ، سجائر، ألبان، سولار مدعم ، سكر، لحوم ودواجن، كما تم تنفيذ 72 حكم غرامات.
ومن جانبه أثنى المحافظ على الجهود التي تبذلها مديرية الأمن لضبط السوق السويفي والعمل على استقرار الحالة التموينية وضبط أسعارها من خلال قسم مباحث التموين التابع للمديرية وبالتنسيق مع الجهات المعنية من التموين والصحة والبيئة والطب البيطرى والوحدات المحلية، مؤكدا على أهمية استمرار جهود ضبط الأسواق على هذا المنوال، لافتا إلى أهمية الرقابة المجتمعية والشعبية والتى تساند جهود الأجهزة التنفيذية، حيث يمثل المواطن ركيزة أساسية فى هذا المجال من خلال دوره الايجابى لابلاغ الجهات المعنية بالمخالفات التى يلاحظها فى هذا الشأن.
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