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أسوان تتجاوز المستهدف اليومى لمبادرة "100 مليون صحة"

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 04:16 م
أسوان تتجاوز المستهدف اليومى لمبادرة "100 مليون صحة" جانب من القافلة
أسوان - صلاح المسن
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حققت محافظة أسوان فى ثالث أيام المرحلة الثانية لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "100 مليون صحة" للقضاء على فيرس سى والكشف عن الأمراض غير السارية إنجازاً كبيراً، حيث وصلت النسبة المئوية لمن تقدموا لإجراء الفحوصات الطبية إلى 122% بإجمالى 22 ألف و557 مواطن من المستهدف اليومى وهو 18 ألف 480 مواطن.

ومن جانبه أشاد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بالوعى المستنير لأهالى المحافظة وإقبالهم الواسع للإستفادة من هذه الحملة القومية للإطمئنان على صحتهم مجاناً وخاصة فى القرى والمناطق السكنية الشعبية سواء أمام الأطقم الطبية الثابتة داخل المنشآت الصحية من مستشفيات ووحدات صحية أو الأطقم الطبية المتمركزة فى الجامعة والمؤسسات الحكومية ومراكز الشباب والأسواق وغيرها بإجمالى 308 فرقة طبية.
 
ولفت إلى أنه على الرغم من هذا الإقبال إلا أن هناك تعليمات لرؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والقرى بالتواجد اليومى داخل مراكز الفحص، مع تكثيف حملات التوعية من خلال ووسائل الإعلان بالملصقات والأناشيد الوطنية، بجانب دور العبادة والجمعيات الأهلية، بالإضافة إلى الدور المتميز للرائدات الريفيات داخل النجوع والقرى والمناطق النائية كان له أكبر الأثر فى زيادة الإقبال على مواقع الفحص.  
 
ومن جانبه أوضح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بأن هناك تعاون متواصل بين أجهزة المديرية وكافة الجهات المعنية، حيث أن الجميع يعمل بروح الفريق لإنجاح فعاليات هذه الحملة القومية الجادة وتحقيق أهدافها المرجوة من خلال إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية للمستهدفين من مواطنى المحافظة فى المرحلة العمرية التى تبدأ من 18 سنة.
 
وأكد أنه يتم تقديم كافة سبل الراحة للمتردين على مواقع الحملة لإجراء الكشف والإختبارات اللازمة فى وقت قياسى لا يستغرق أكثر من 5 دقائق فقط.
 
 
 
 

 


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