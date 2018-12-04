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أساتذة وطلاب الهندسة المعمارية بالنهضة يزورون موقع الجدارية ببنى سويف

الثلاثاء، 04 ديسمبر 2018 02:15 م
أساتذة وطلاب الهندسة المعمارية بالنهضة يزورون موقع الجدارية ببنى سويف موقع الجدارية ببنى سويف
وائل ربيعى
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نظم قسم الهندسة المعمارية متمثلاً فى مجموعة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلبة بإشراف الدكتور سالم الخضرى عميد كلية الهندسة، زيارة موقع الجدارية الذى تقوم جامعة النهضة بتنفيذه تحت رعاية المهندس محمد الرشيدى رئيس مجلس الأمناء والدكتور حسام الملاحى رئيس الجامعة وتصميم وإشراف قسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة.

وتعد الجدارية العملاقة التى تقوم الجامعة بتنفيذها والتى يبلغ طولها 120 متر وارتفاعها ثلاثة أمتار على كوبرى النيل واحدة من ضمن ستة جداريات عملاقة سيتم تصميمها وتنفيذها من قبل الجامعة .

وتستمد جدارية كوبرى النيل فكرتها من تاريخ المدينة الفرعونى والتى قام بتصميمها قسم الهندسة المعمارية، وسيتم نحتها على طول 120 متر نحتاً يدوياً، وقام أعضاء هيئة التدريس بمعاينة العينة التى تم تنفيذها للتعديل عليها وإبداء الملاحظات حتى يتم انتهاء العمل على الوجه الأمثل، ورافق أعضاء هيئة التدريس مجموعة من الطلاب للاستفادة من واقع التجربة واكتساب الخبرة العملية، ومن المتوقع الانتهاء من أول جدارية خلال أسبوعين.

 

موقع الجدارية ببنى سويف (1)
موقع الجدارية ببنى سويف (1)

موقع الجدارية ببنى سويف (2)
موقع الجدارية ببنى سويف (2)

موقع الجدارية ببنى سويف (3)
موقع الجدارية ببنى سويف (3)

موقع الجدارية ببنى سويف (4)
موقع الجدارية ببنى سويف (4)
 

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