ولي عهد السعودية يغادر الجزائر بعد زيارة رسمية

قال تلفزيون الإخبارية السعودي اليوم الاثنين إن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان غادر الجزائر بعد زيارة رسمية بدأت أمس.

وصل الأمير محمد إلى الجزائر قادما من موريتانيا مستأنفا جولة عربية بعد قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين. وكان زار قبل حضوره القمة كل من الإمارات والبحرين ومصر وتونس.

وكان في وداع ولي العهد والوفد المرافق له في المطار الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى، إلى جانب الوزراء في الحكومة الجزائرية.