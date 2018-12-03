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ولي عهد السعودية يغادر الجزائر بعد زيارة رسمية

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 06:47 م
ولي عهد السعودية يغادر الجزائر بعد زيارة رسمية ولى العهد السعودى محمد بن سلمان
(رويترز)
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قال تلفزيون الإخبارية السعودي اليوم الاثنين إن ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان غادر الجزائر بعد زيارة رسمية بدأت أمس.

 

وصل الأمير محمد إلى الجزائر قادما من موريتانيا مستأنفا جولة عربية بعد قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين. وكان زار قبل حضوره القمة كل من الإمارات والبحرين ومصر وتونس.

 

وكان في وداع ولي العهد والوفد المرافق له في المطار الوزير الأول الجزائري أحمد أويحيى، إلى جانب الوزراء في الحكومة الجزائرية. 

 

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت السلطات الجزائرية أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وأحمد أويحيى الوزير الأول الجزائري اتفقا على إنشاء مجلس أعلى للتنسيق السعودي الجزائري لتعزيز التعاون بين البلدين.

 
 

 

 


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