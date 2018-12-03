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وكيل مطرانية دمياط يشرح كيفية تجليس الأنبا ماركوس أسقفا لدمياط وكفر الشيخ

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 02:32 م
وكيل مطرانية دمياط يشرح كيفية تجليس الأنبا ماركوس أسقفا لدمياط وكفر الشيخ القمص صرابامون مترى وكيل مطرانية دمياط
دمياط عبده عبد البارى
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قال القمص صرابامون مترى وكيل مطرانية دمياط، على أن حفل تجليس الأنبا ماركوس أسقف دمياط وكفر الشيخ والبرارى ودير القديسة دميانة للأقباط الأرثوذكس سيقام مساء اليوم فى كاتدرائية السيدة العذراء والقديس سيدهم بشاى بدمياط.

 

وأكد صرابامون، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على أن الأنبا ماركوس هادئ الطباع ويتسم بالهدوء وحاصل على بكالوريوس تجارة سنة 1987 ودخل دير مارمرينا سنة 1987 باسم الراهب ماركوس واختير كأسقف عام بحدائق القبة سنة 2014 .

 

وأوضح وكيل مطرانية دمياط، أن حفل تجليس الأنبا ماركوس سيبدأ بعشية ثم تقليد يقوم به الأساقفة ثم يجلس على الكرسي.

 


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