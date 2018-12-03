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وفد من وحدة مناهضة التحرش بجامعة القاهرة يزور عدد من الجامعات البريطانية

الإثنين، 03 ديسمبر 2018 02:12 م
وفد من وحدة مناهضة التحرش بجامعة القاهرة يزور عدد من الجامعات البريطانية وفد من مناهضة التحرش بجامعة القاهرة يزور عدد من الجامعات البريطانية
وائل ربيعى
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شارك وفد من قيادات وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، فى عدد من اللقاءات الرسمية بالمملكة المتحدة؛ لنقل تجربة جامعة القاهرة وتبادل الخبرات مع الوحدات المماثلة، فى الجامعات البريطانية؛ فتضمنت جولة الوفد العديد من الزيارات التى بدأت من مدينة لندن لتمثيل جامعة القاهرة فى مؤتمر يضم أغلب الجامعات البريطانية لمناقشة قضايا العنف ضد المرأة ونقل تجربة جامعة القاهرة إليهم ثم الانتقال لمدينة ديرهام و جلاسكو بسكوتلاند وكوفينترى وبريستول ثم العودة للندن مرة أخرى ومنها الى مصر.

وأعلنت الدكتور غادة على، نائب رئيس وحدة مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة بجامعة القاهرة، أن جميع الجامعات البريطانية التى تمت زيارتها أشادت بتجربة جامعة القاهرة وشهدت لها بأنها متفوقة فيما يخص مناهضة التحرش والعنف ضد المرأة، موضحة أن بعض هذه الإنجازات لم تكن موجودة فى بعض الجامعات البريطانية نفسها مع الأخذ فى الاعتبار تحدى الاعداد الكبيرة الذى تواجهه الوحدة بجامعة القاهرة .

وأشارت إلى أنه تم على هامش المؤتمر تسليم كتاب الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة " تجديد العقل الدينى " لوضعة فى أكبر مركز للدراسات الإسلامية المعاصرة فى المملكة المتحدة، مؤكدة أن الرحلة كانت برعاية الدكتور رئيس الجامعة وبدعم منه تزامنا مع مشاركة الوحدة فى حملة الـ 16 يوما العالمية لمناضهة التحرش والعنف ضد المرأة.

 


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